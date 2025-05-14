货币 / CDXS
CDXS: Codexis Inc
2.36 USD 0.13 (5.22%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDXS汇率已更改-5.22%。当日，交易品种以低点2.35和高点2.50进行交易。
关注Codexis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDXS新闻
- Codexis at Cantor Global Healthcare: Scaling siRNA Production
- Benchmark reiterates Hold rating on Codexis stock after Q2 results
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock amid strong business outlook
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Codexis stock, maintains $11 price target
- Codexis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CDXS)
- Codexis, Inc. (CDXS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Codexis Q2 2025 beats EPS expectations, stock surges
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Codexis earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Codexis Q2 2025 slides: revenue surges 91%, operating loss narrows significantly
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regeneron (REGN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock with $5 target
- Codexis earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Codexis May 2025 presentation slides: RNA manufacturing pivot targets path to profitability
日范围
2.35 2.50
年范围
1.90 6.08
- 前一天收盘价
- 2.49
- 开盘价
- 2.50
- 卖价
- 2.36
- 买价
- 2.66
- 最低价
- 2.35
- 最高价
- 2.50
- 交易量
- 860
- 日变化
- -5.22%
- 月变化
- -12.59%
- 6个月变化
- -12.92%
- 年变化
- -23.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值