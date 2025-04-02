Devises / AEHL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A
3.59 USD 0.27 (6.99%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AEHL a changé de -6.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.46 et à un maximum de 3.79.
Suivez la dynamique Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEHL Nouvelles
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Antelope Enterprise to acquire bitcoin with $50 million financing
- Antelope Enterprise stock soars after signing $50M financing for Bitcoin plan
- AEHL stock touches 52-week low at $2 amid sharp annual decline
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Range quotidien
3.46 3.79
Range Annuel
0.05 8.42
- Clôture Précédente
- 3.86
- Ouverture
- 3.79
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Plus Bas
- 3.46
- Plus Haut
- 3.79
- Volume
- 249
- Changement quotidien
- -6.99%
- Changement Mensuel
- 3.76%
- Changement à 6 Mois
- 3490.00%
- Changement Annuel
- 372.37%
20 septembre, samedi