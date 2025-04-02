FiyatlarBölümler
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A

3.59 USD 0.27 (6.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AEHL fiyatı bugün -6.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.46 ve Yüksek fiyatı olarak 3.79 aralığında işlem gördü.

Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
3.46 3.79
Yıllık aralık
0.05 8.42
Önceki kapanış
3.86
Açılış
3.79
Satış
3.59
Alış
3.89
Düşük
3.46
Yüksek
3.79
Hacim
249
Günlük değişim
-6.99%
Aylık değişim
3.76%
6 aylık değişim
3490.00%
Yıllık değişim
372.37%
21 Eylül, Pazar