Dövizler / AEHL
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A
3.59 USD 0.27 (6.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEHL fiyatı bugün -6.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.46 ve Yüksek fiyatı olarak 3.79 aralığında işlem gördü.
Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AEHL haberleri
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Antelope Enterprise to acquire bitcoin with $50 million financing
- Antelope Enterprise stock soars after signing $50M financing for Bitcoin plan
- AEHL stock touches 52-week low at $2 amid sharp annual decline
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Günlük aralık
3.46 3.79
Yıllık aralık
0.05 8.42
- Önceki kapanış
- 3.86
- Açılış
- 3.79
- Satış
- 3.59
- Alış
- 3.89
- Düşük
- 3.46
- Yüksek
- 3.79
- Hacim
- 249
- Günlük değişim
- -6.99%
- Aylık değişim
- 3.76%
- 6 aylık değişim
- 3490.00%
- Yıllık değişim
- 372.37%
21 Eylül, Pazar