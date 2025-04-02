QuotazioniSezioni
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A

3.59 USD 0.27 (6.99%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AEHL ha avuto una variazione del -6.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.46 e ad un massimo di 3.79.

Segui le dinamiche di Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.46 3.79
Intervallo Annuale
0.05 8.42
Chiusura Precedente
3.86
Apertura
3.79
Bid
3.59
Ask
3.89
Minimo
3.46
Massimo
3.79
Volume
249
Variazione giornaliera
-6.99%
Variazione Mensile
3.76%
Variazione Semestrale
3490.00%
Variazione Annuale
372.37%
