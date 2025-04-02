Valute / AEHL
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A
3.59 USD 0.27 (6.99%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEHL ha avuto una variazione del -6.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.46 e ad un massimo di 3.79.
Segui le dinamiche di Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AEHL News
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Antelope Enterprise to acquire bitcoin with $50 million financing
- Antelope Enterprise stock soars after signing $50M financing for Bitcoin plan
- AEHL stock touches 52-week low at $2 amid sharp annual decline
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Intervallo Giornaliero
3.46 3.79
Intervallo Annuale
0.05 8.42
- Chiusura Precedente
- 3.86
- Apertura
- 3.79
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Minimo
- 3.46
- Massimo
- 3.79
- Volume
- 249
- Variazione giornaliera
- -6.99%
- Variazione Mensile
- 3.76%
- Variazione Semestrale
- 3490.00%
- Variazione Annuale
- 372.37%
21 settembre, domenica