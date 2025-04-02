통화 / AEHL
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A
3.59 USD 0.27 (6.99%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AEHL 환율이 오늘 -6.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.46이고 고가는 3.79이었습니다.
Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AEHL News
일일 변동 비율
3.46 3.79
년간 변동
0.05 8.42
- 이전 종가
- 3.86
- 시가
- 3.79
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- 저가
- 3.46
- 고가
- 3.79
- 볼륨
- 249
- 일일 변동
- -6.99%
- 월 변동
- 3.76%
- 6개월 변동
- 3490.00%
- 년간 변동율
- 372.37%
20 9월, 토요일