시세섹션
통화 / AEHL
주식로 돌아가기

AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A

3.59 USD 0.27 (6.99%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AEHL 환율이 오늘 -6.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.46이고 고가는 3.79이었습니다.

Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEHL News

일일 변동 비율
3.46 3.79
년간 변동
0.05 8.42
이전 종가
3.86
시가
3.79
Bid
3.59
Ask
3.89
저가
3.46
고가
3.79
볼륨
249
일일 변동
-6.99%
월 변동
3.76%
6개월 변동
3490.00%
년간 변동율
372.37%
20 9월, 토요일