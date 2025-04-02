КотировкиРазделы
Валюты / AEHL
Назад в Рынок акций США

AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A

3.34 USD 0.46 (15.97%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AEHL за сегодня изменился на 15.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.77, а максимальная — 3.44.

Следите за динамикой Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AEHL

Дневной диапазон
2.77 3.44
Годовой диапазон
0.05 8.42
Предыдущее закрытие
2.88
Open
2.77
Bid
3.34
Ask
3.64
Low
2.77
High
3.44
Объем
738
Дневное изменение
15.97%
Месячное изменение
-3.47%
6-месячное изменение
3240.00%
Годовое изменение
339.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.