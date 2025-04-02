货币 / AEHL
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A
3.92 USD 0.58 (17.37%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEHL汇率已更改17.37%。当日，交易品种以低点3.20和高点3.95进行交易。
关注Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AEHL新闻
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Antelope Enterprise to acquire bitcoin with $50 million financing
- Antelope Enterprise stock soars after signing $50M financing for Bitcoin plan
- AEHL stock touches 52-week low at $2 amid sharp annual decline
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
日范围
3.20 3.95
年范围
0.05 8.42
- 前一天收盘价
- 3.34
- 开盘价
- 3.37
- 卖价
- 3.92
- 买价
- 4.22
- 最低价
- 3.20
- 最高价
- 3.95
- 交易量
- 749
- 日变化
- 17.37%
- 月变化
- 13.29%
- 6个月变化
- 3820.00%
- 年变化
- 415.79%
