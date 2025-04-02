Divisas / AEHL
AEHL: Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A
3.89 USD 0.55 (16.47%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AEHL de hoy ha cambiado un 16.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.20, mientras que el máximo ha alcanzado 3.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEHL News
Rango diario
3.20 3.95
Rango anual
0.05 8.42
- Cierres anteriores
- 3.34
- Open
- 3.37
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.20
- High
- 3.95
- Volumen
- 788
- Cambio diario
- 16.47%
- Cambio mensual
- 12.43%
- Cambio a 6 meses
- 3790.00%
- Cambio anual
- 411.84%
