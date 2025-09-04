Devises / ABT
ABT: Abbott Laboratories
136.04 USD 1.48 (1.10%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ABT a changé de 1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 133.72 et à un maximum de 136.72.
Suivez la dynamique Abbott Laboratories. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
133.72 136.72
Range Annuel
110.86 141.24
- Clôture Précédente
- 134.56
- Ouverture
- 134.44
- Bid
- 136.04
- Ask
- 136.34
- Plus Bas
- 133.72
- Plus Haut
- 136.72
- Volume
- 10.916 K
- Changement quotidien
- 1.10%
- Changement Mensuel
- 2.53%
- Changement à 6 Mois
- 2.69%
- Changement Annuel
- 19.13%
20 septembre, samedi