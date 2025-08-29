Währungen / ABT
ABT: Abbott Laboratories
134.56 USD 0.42 (0.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABT hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.09 bis zu einem Hoch von 134.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Abbott Laboratories-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
132.09 134.78
Jahresspanne
110.86 141.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.14
- Eröffnung
- 133.94
- Bid
- 134.56
- Ask
- 134.86
- Tief
- 132.09
- Hoch
- 134.78
- Volumen
- 10.335 K
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 1.42%
- 6-Monatsänderung
- 1.57%
- Jahresänderung
- 17.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K