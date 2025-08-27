Валюты / ABT
ABT: Abbott Laboratories
132.76 USD 1.34 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABT за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.20, а максимальная — 133.54.
Следите за динамикой Abbott Laboratories. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
131.20 133.54
Годовой диапазон
110.86 141.24
- Предыдущее закрытие
- 131.42
- Open
- 131.63
- Bid
- 132.76
- Ask
- 133.06
- Low
- 131.20
- High
- 133.54
- Объем
- 9.229 K
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 0.21%
- Годовое изменение
- 16.26%
