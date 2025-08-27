КотировкиРазделы
ABT: Abbott Laboratories

132.76 USD 1.34 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABT за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.20, а максимальная — 133.54.

Следите за динамикой Abbott Laboratories. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
131.20 133.54
Годовой диапазон
110.86 141.24
Предыдущее закрытие
131.42
Open
131.63
Bid
132.76
Ask
133.06
Low
131.20
High
133.54
Объем
9.229 K
Дневное изменение
1.02%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
0.21%
Годовое изменение
16.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.