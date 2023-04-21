Automatic Technical Analysis

Скрипт проводит анализ трендов, выполняет поиск фигур продолжения и фигур разворота тренда по всем доступным инструментам окна Watch.

Скрипт последовательно выводит несколько окон с сообщением о текущем состоянии:

1. Если в торговом терминале сохранено не достаточно цен по каждому инструменту или вам необходимо обновить цены по всем инструментам на актуальные после перерыва в работе, то проведите обновление.

2. Будет проведен анализ текущей тенденции активного графика.

3. На текущем графике предлагается построить три коридора. Минимальное количество баров устанавливаются в настройках скрипта при запуске.

4. Вывод информации о трендах по всем другим инструментам. При закрытии окна информация будет продублирована в виде комментариев на графике.

5. На следующем этапе предлагается произвести поиск фигур, подтверждающих текущий тренд. Будет выведен краткий список инструментов, по которым что то нашлось. Для построения линий на том, инструменте, что есть в списке, нужно открыть график выбранной валюты переключиться на нужный временной период и на этом графике запустить скрипт, игнорировать первые этапы построения трех трендовых коридоров и согласится на поиск фигур. В результате на нужном графике будет построена фигура.

6. Следующий этап - выявление фигур разворота, нечастых в классическом виде. На многих временных графиках они просто не находятся.

7. Далее производится поиск свечных моделей и завершение анализа.