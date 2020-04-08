Imperator

Imperator - это продвинутая торговая система  со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator . Советник  работает со всеми валютными парами.

Первые 10 копий по 99$  далее цена будет 199

Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 500% . Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если сделок нет, то от баланса счета. Объем сделки также зависит от уровня рисков, по умолчанию равен 0.005, то есть объем рассчитывается так, что если сделка уходит в убыток, то максимальных убыток от одной сделки равен 0,5% от баланса счета.

Ключевые особенности Imperator

  • Динамическое управление рисками:
    Imperator использует интеллектуальный расчет размера лота, который автоматически подстраивается в зависимости от баланса счета и рыночной волатильности.

  • Простота настройки:
    Оптимизированные настройки по умолчанию позволяют запустить Imperator без сложной конфигурации, что делает его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров.

  • Совместимость с различными платформами:
    Imperator без проблем работает с большинством брокеров и типов счетов, включая микро и стандартные счета.


Plus de l'auteur
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Experts
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Imperator AI
Narek Avetisyan
Experts
Imperator AI - это продвинутая торговая система  со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator AI . Советник  работает со всеми валютными парами. Основные функции: Настройка уровней стоп-лосса, размера прибыли, при которой закрывается позиция .  Включение или выключение плавающего стоп-лоса. Автоматически открывает дополнительные позиции на заданных интервалах, если рынок идет против открытых сделок. Настройка рас
