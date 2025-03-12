Imperator - это продвинутая торговая система со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator . Советник работает со всеми валютными парами.

Первые 10 копий по 99$ далее цена будет 199

Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 500% . Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если сделок нет, то от баланса счета. Объем сделки также зависит от уровня рисков, по умолчанию равен 0.005, то есть объем рассчитывается так, что если сделка уходит в убыток, то максимальных убыток от одной сделки равен 0,5% от баланса счета.

Ключевые особенности Imperator

Динамическое управление рисками :

Imperator использует интеллектуальный расчет размера лота, который автоматически подстраивается в зависимости от баланса счета и рыночной волатильности.

Простота настройки :

Оптимизированные настройки по умолчанию позволяют запустить Imperator без сложной конфигурации, что делает его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Совместимость с различными платформами:

Imperator без проблем работает с большинством брокеров и типов счетов, включая микро и стандартные счета.



