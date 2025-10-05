StructurePro 50
- Indicateurs
- Fabian Orlando Moraes Sequeira
- Version: 1.4
- Activations: 5
📌 Descripción del indicador StructurePro 50
StructurePro 50 es un indicador avanzado de Market Structure diseñado para traders que buscan identificar de manera clara y objetiva los puntos clave de la acción del precio.
Con él podrás detectar automáticamente Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Highs (LH) y Lower Lows (LL) , así como rupturas de estructura ( BOS ) y cambios de carácter ( CHoCH ).
El indicador simplifica la lectura del mercado y elimina la subjetividad, permitiéndote centrarte en lo más importante: tomar decisiones de trading basadas en la estructura del precio .
✅ Ventajas principales
-
Detección automática de HH, HL, LH, LL .
-
Señales claras de Break of Structure (BOS) .
-
Identificación de Cambio de Carácter (CHoCH) opcional.
-
Posibilidad de mostrar el nivel de 0,5 retroceso entre swings.
-
Totalmente configurable en colores, estilos y tamaño de etiquetas.
-
Compatible con cualquier activo y temporalidad (Forex, índices, criptomonedas, commodities).
-
Interfaz limpia y profesional que no sobrecarga el gráfico.
⚙️ Parámetros de entrada
-
SwingLength → Longitud de barras para identificar pivotes.
-
BosConfirmation → Confirmación de BOS (cierre de vela o mecha).
-
ShowCHoCH → Mostrar/ocultar etiquetas de CHoCH.
-
ShowSwingPoints → Activar o desactivar etiquetas HH, HL, LH, LL.
-
ShowHalfRetracement → Mostrar nivel 0.5 entre swings.
-
HighSwingColor / LowSwingColor → Colores para columpios alcistas y bajistas.
-
BosColor / BosStyle / BosWidth → Personalización de la línea de BOS.
-
LabelOffsetPoints → Distancia de las etiquetas respecto al precio.
📊 Recomendaciones de uso
-
Utilizar en combinación con estructura multi–temporal para validar tendencias principales.
-
Filtrar con indicadores adicionales (volumen, bloques de pedidos, FVG, etc.) para optimizar entradas y salidas.
-
Ideal para estrategias basadas en Price Action y Smart Money Concepts (SMC) .
👉 StructurePro 50 es la herramienta perfecta para traders que buscan un enfoque profesional y ordenado al analizar la estructura del mercado.