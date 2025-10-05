📌 Descripción del indicador StructurePro 50

StructurePro 50 es un indicador avanzado de Market Structure diseñado para traders que buscan identificar de manera clara y objetiva los puntos clave de la acción del precio.

Con él podrás detectar automáticamente Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Highs (LH) y Lower Lows (LL) , así como rupturas de estructura ( BOS ) y cambios de carácter ( CHoCH ).

El indicador simplifica la lectura del mercado y elimina la subjetividad, permitiéndote centrarte en lo más importante: tomar decisiones de trading basadas en la estructura del precio .

✅ Ventajas principales

Detección automática de HH, HL, LH, LL .

Señales claras de Break of Structure (BOS) .

Identificación de Cambio de Carácter (CHoCH) opcional.

Posibilidad de mostrar el nivel de 0,5 retroceso entre swings.

Totalmente configurable en colores, estilos y tamaño de etiquetas.

Compatible con cualquier activo y temporalidad (Forex, índices, criptomonedas, commodities).

Interfaz limpia y profesional que no sobrecarga el gráfico.

⚙️ Parámetros de entrada SwingLength → Longitud de barras para identificar pivotes.

BosConfirmation → Confirmación de BOS (cierre de vela o mecha).

ShowCHoCH → Mostrar/ocultar etiquetas de CHoCH.

ShowSwingPoints → Activar o desactivar etiquetas HH, HL, LH, LL.

ShowHalfRetracement → Mostrar nivel 0.5 entre swings.

HighSwingColor / LowSwingColor → Colores para columpios alcistas y bajistas.

BosColor / BosStyle / BosWidth → Personalización de la línea de BOS.

LabelOffsetPoints → Distancia de las etiquetas respecto al precio.

📊 Recomendaciones de uso Utilizar en combinación con estructura multi–temporal para validar tendencias principales.

Filtrar con indicadores adicionales (volumen, bloques de pedidos, FVG, etc.) para optimizar entradas y salidas.

Ideal para estrategias basadas en Price Action y Smart Money Concepts (SMC) . 👉 StructurePro 50 es la herramienta perfecta para traders que buscan un enfoque profesional y ordenado al analizar la estructura del mercado.





