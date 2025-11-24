Pin Bars Pro

Scanner de modèle Pin Bar | Alertes intelligentes et filtre de tendance

Ne manquez plus jamais un retournement Pin Bar à haute probabilité ! Ce scanner automatisé de modèle Pin Bar fait le travail difficile pour vous.





Cet outil de trading scanne vos graphiques en temps réel, identifie le puissant modèle Pin Bar (Marteau/Étoile filante) et vous envoie des signaux instantanés. L'indicateur de trading est conçu pour les traders débutants et experts qui souhaitent exploiter la puissance de l'action de prix pure sans conjectures. Mon utilitaire multifonctionnel : 66+ fonctionnalités, incluant cet indicateur | Contactez-moi pour toute question | Version MT4





Qu'est-ce que le modèle Pin Bar et pourquoi est-il crucial pour le trading ?

Le Pin Bar (Barre Pinocchio) est l'un des modèles d'action de prix les plus fiables et populaires. Il signale un fort rejet des prix et un potentiel retournement sur le marché. Sa caractéristique déterminante est une longue ombre (ou queue) qui représente au moins 2/3 de la longueur totale de la barre, avec un petit corps à l'extrémité opposée.

Pin Bar haussier (Marteau): Se forme dans une tendance baissière . La longue ombre inférieure montre que les vendeurs ont poussé le prix à la baisse, mais les acheteurs sont intervenus agressivement et l'ont repoussé à la hausse, rejetant les prix plus bas.





(Marteau): Se forme dans une . La longue ombre inférieure montre que les vendeurs ont poussé le prix à la baisse, mais les acheteurs sont intervenus agressivement et l'ont repoussé à la hausse, rejetant les prix plus bas. Pin Bar baissier (Étoile filante): Se forme dans une tendance haussière. La longue ombre supérieure montre que les acheteurs ont poussé le prix à la hausse, mais les vendeurs sont intervenus agressivement et l'ont repoussé à la baisse, rejetant les prix plus élevés.





Comment trader en utilisant le modèle Pin Bar :

Cet indicateur identifie la configuration, et vous exécutez sur la base d'un déclencheur clair :

L'indicateur détecte une formation Pin Bar valide. Vous attendez que le prix casse et clôture au-delà du plus haut (pour haussier) ou du plus bas (pour baissier) du corps du Pin Bar. C'est votre déclencheur d'entrée. Vous placez un stop-loss au-delà de la pointe de l'ombre du Pin Bar. Vous prenez des bénéfices au prochain niveau de support/résistance clé ou utilisez un ratio risque-récompense.

L'indicateur automatise la détection, vous pouvez donc vous concentrer sur l'exécution précise et la gestion des risques.





Caractéristiques clés qui rendent ce Scanner Pin Bar supérieur :

Filtre de tendance avancé (Moyennes mobiles): Améliore la qualité du signal en ne montrant que les Pin Bar alignés avec la tendance sous-jacente.

Tradez uniquement les Pin Bar haussiers en tendance haussière et les baissiers en tendance baissière !





avancé (Moyennes mobiles): Améliore la qualité du signal en ne montrant que les Pin Bar alignés avec la tendance sous-jacente. Tradez uniquement les Pin Bar haussiers en tendance haussière et les baissiers en tendance baissière ! Filtre de la barre précédente: Garantit que le Pin Bar a un "nez" significatif (le corps est en dehors de la plage de la barre précédente), confirmant un fort rejet et améliorant la validité du modèle.





précédente: Garantit que le Pin Bar a un "nez" significatif (le corps est en dehors de la plage de la barre précédente), confirmant un fort rejet et améliorant la validité du modèle. Confirmation du cadre temporel supérieur: Obtenez les signaux les plus fiables ! L'indicateur peut être réglé pour vous alerter uniquement lorsqu'un Pin Bar se forme dans la direction de la tendance sur un cadre temporel supérieur (ex. un Pin Bar haussier sur H1 lorsque la tendance H4 est haussière).





supérieur: Obtenez les signaux les plus fiables ! L'indicateur peut être réglé pour vous alerter uniquement lorsqu'un Pin Bar se forme dans la direction de la tendance sur un cadre temporel supérieur (ex. un Pin Bar haussier sur H1 lorsque la tendance H4 est haussière). Modèles entièrement personnalisables: Ajustez la sensibilité. Définissez le ratio minimum ombre-corps et réglez le modèle selon votre style de trading exact.





Ajustez la sensibilité. Définissez le ratio minimum ombre-corps et réglez le modèle selon votre style de trading exact. Alertes multicanaux intelligentes: Ne manquez jamais un signal. Recevez des alertes pop-up instantanées, des notifications push sur votre mobile et des alertes email lorsqu'un nouveau Pin Bar de haute qualité est formé.





Caractéristiques clés :