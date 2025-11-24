Pin Bars Pro

Pin Bar Deseni Tarayıcı | Akıllı Uyarılar ve Trend Filtresi

Yüksek olasılıklı bir Pin Bar dönüşünü bir daha asla kaçırmayın! Bu otomatik Pin Bar Deseni tarayıcı ağır işi sizin için yapar.

Bu işlem aracı, grafiklerinizi gerçek zamanlı olarak tarar, güçlü Pin Bar (Çekiç/Akanyıldız) desenini tanımlar ve size anında sinyaller gönderir. İşlem göstergesi, tahmin yapmadan saf fiyat hareketinin gücünden yararlanmak isteyen hem yeni hem de uzman yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Benim çok fonksiyonlu aracım: Bu gösterge dahil 66+ özellik


Pin Bar Deseni nedir ve işlem için neden kritiktir?

Pin Bar (Pinokyo Bar), en güvenilir ve popüler fiyat hareketi desenlerinden biridir. Fiyatlarda güçlü bir reddetme ve piyasada potansiyel bir dönüş sinyali verir. Belirleyici özelliği, toplam bar uzunluğunun en az 2/3'ü kadar uzun bir fitil (veya kuyruk) ve karşı uçta küçük bir gövdedir.
  • Boğa Pin Bar (Çekiç): Düşüş trendinde oluşur. Uzun alt fitil, satıcıların fiyatı aşağı ittiğini, ancak alıcıların agresif şekilde devreye girip geri yukarı iterek daha düşük fiyatları reddettiğini gösterir.

  • Ayı Pin Bar (Akanyıldız): Yükseliş trendinde oluşur. Uzun üst fitil, alıcıların fiyatı yukarı ittiğini, ancak satıcıların agresif şekilde devreye girip geri aşağı iterek daha yüksek fiyatları reddettiğini gösterir.

Pin Bar Deseni kullanarak nasıl işlem yapılır:

Bu gösterge kurulumu tanımlar ve siz net bir tetikleyiciye dayanarak işlemi gerçekleştirirsiniz:
  1. Gösterge geçerli bir Pin Bar oluşumunu tespit eder.
  2. Fiyatın Pin Bar gövdesinin yükseğinin (boğa için) veya düşüğünün (ayı için) üzerinde kırılıp kapanmasını beklersiniz. Bu sizin giriş tetikleyicinizdir.
  3. Pin Bar fitilinin ucunun ötesine bir stop-loss yerleştirirsiniz.
  4. Bir sonraki ana destek/direnç seviyesinde kar alırsınız veya risk-ödül oranı kullanırsınız.
Gösterge tespiti otomatikleştirir, böylece kesin uygulama ve risk yönetimine odaklanabilirsiniz.

Bu Pin Bar Tarayıcısını üstün kılan temel özellikler:

  • Gelişmiş Trend Filtresi (Hareketli Ortalamalar): Sadece altta yatan trendle uyumlu Pin Bar'ları göstererek sinyal kalitesini artırır.
    Sadece yükseliş trendinde boğa Pin Bar'ları ve düşüş trendinde ayı Pin Bar'ları ile işlem yapın!

  • Önceki Bar Filtresi: Pin Bar'ın önemli bir "buruna" sahip olduğundan emin olur (gövde önceki barın aralığının dışındadır), güçlü bir reddi onaylar ve desen geçerliliğini iyileştirir.

  • Daha Yüksek Zaman Dilimi Onayı: En güvenilir sinyalleri alın! Gösterge, sadece daha yüksek bir zaman diliminde trend yönünde bir Pin Bar oluştuğunda sizi uyarmak üzere ayarlanabilir (ör. H4 trendi yükselişteyken H1'de boğa Pin Bar'ı).

  • Tamamen Özelleştirilebilir Desenler: Hassasiyeti ayarlayın. Minimum fitil-gövde oranını tanımlayın ve deseni tam işlem stilize göre ayarlayın.

  • Akıllı çok kanallı uyarılar: Bir sinyali asla kaçırmayın. Yeni, yüksek kaliteli bir Pin Bar oluştuğunda anında açılır uyarılar, mobil cihazınızda push bildirimler ve e-posta uyarıları alın.

Temel özellikler:

  • Zaman Kazanın ve Duyguyu Ortadan Kaldırın: 7/24 otomatik tarama.
  • Doğruluğu Artırın: Çoklu filtreler (Trend, Önceki Bar, DYZ) sadece en yüksek kalitede sinyaller almanızı sağlar.
  • Bir Fırsatı Asla Kaçırmayın: Anlık bildirimler her zaman haberdar olduğunuz anlamına gelir.
  • Kullanıcı Dostu ve Özelleştirilebilir: Herhangi bir işlem stratejisi için kurulumu ve yapılandırması kolay.
