Pin Bars Pro

Scanner del modello Pin Bar | Avvisi intelligenti e filtro di tendenza

Non perdere mai più un'inversione Pin Bar ad alta probabilità! Questo scanner automatizzato del modello Pin Bar fa il lavoro pesante per te.





Questo strumento di trading scansiona i tuoi grafici in tempo reale, identifica il potente modello Pin Bar (Martello/Stella cadente) e ti invia segnali immediati. L'indicatore di trading è progettato sia per trader principianti che esperti che vogliono sfruttare la potenza della pura azione del prezzo senza congetture. Il mio strumento multifunzione : 66+ funzionalità, incluso questo indicatore | Contattami per qualsiasi domanda | Versione MT4





Cos'è il modello Pin Bar e perché è cruciale per il trading?

Il Pin Bar (Barra di Pinocchio) è uno dei modelli di azione del prezzo più affidabili e popolari. Segnala un forte rifiuto dei prezzi e una potenziale inversione nel mercato. La sua caratteristica distintiva è un'ombra lunga (o coda) che è almeno 2/3 della lunghezza totale della barra, con un piccolo corpo all'estremità opposta.

Pin Bar rialzista (Martello): Si forma in una tendenza al ribasso . L'ombra inferiore lunga mostra che i venditori hanno spinto il prezzo verso il basso, ma i compratori sono intervenuti aggressivamente e lo hanno respinto verso l'alto, rifiutando i prezzi più bassi.





(Martello): Si forma in una . L'ombra inferiore lunga mostra che i venditori hanno spinto il prezzo verso il basso, ma i compratori sono intervenuti aggressivamente e lo hanno respinto verso l'alto, rifiutando i prezzi più bassi. Pin Bar ribassista (Stella cadente): Si forma in una tendenza al rialzo. L'ombra superiore lunga mostra che i compratori hanno spinto il prezzo verso l'alto, ma i venditori sono intervenuti aggressivamente e lo hanno respinto verso il basso, rifiutando i prezzi più alti.





Come fare trading utilizzando il modello Pin Bar:

Questo indicatore identifica il setup e tu esegui in base a un trigger chiaro:

L'indicatore rileva una formazione Pin Bar valida. Aspetti che il prezzo superi e chiuda oltre il massimo (per rialzista) o il minimo (per ribassista) del corpo del Pin Bar. Questo è il tuo trigger di ingresso. Piazzi uno stop-loss oltre la punta dell'ombra del Pin Bar. Prendi profitto al prossimo livello chiave di supporto/resistenza o utilizzi un rapporto rischio-rendimento.

L'indicatore automatizza il rilevamento, così puoi concentrarti sull'esecuzione precisa e sulla gestione del rischio.





Caratteristiche chiave che rendono questo Scanner Pin Bar superiore:

Filtro di tendenza avanzato (Medie mobili): Aumenta la qualità del segnale mostrando solo Pin Bar allineati con la tendenza sottostante.

Fai trading solo con Pin Bar rialzisti in tendenza rialzista e ribassisti in tendenza ribassista!





avanzato (Medie mobili): Aumenta la qualità del segnale mostrando solo Pin Bar allineati con la tendenza sottostante. Fai trading solo con Pin Bar rialzisti in tendenza rialzista e ribassisti in tendenza ribassista! Filtro della barra precedente: Garantisce che il Pin Bar abbia un "naso" significativo (il corpo è al di fuori dell'intervallo della barra precedente), confermando un forte rifiuto e migliorando la validità del modello.





precedente: Garantisce che il Pin Bar abbia un "naso" significativo (il corpo è al di fuori dell'intervallo della barra precedente), confermando un forte rifiuto e migliorando la validità del modello. Conferma del timeframe superiore: Ottieni i segnali più affidabili! L'indicatore può essere impostato per avvisarti solo quando un Pin Bar si forma nella direzione del trend su un timeframe superiore (es. un Pin Bar rialzista su H1 quando il trend H4 è rialzista).





superiore: Ottieni i segnali più affidabili! L'indicatore può essere impostato per avvisarti solo quando un Pin Bar si forma nella direzione del trend su un timeframe superiore (es. un Pin Bar rialzista su H1 quando il trend H4 è rialzista). Modelli completamente personalizzabili: Regola la sensibilità. Definisci il rapporto minimo ombra-corpo e imposta il modello secondo il tuo stile di trading esatto.





Regola la sensibilità. Definisci il rapporto minimo ombra-corpo e imposta il modello secondo il tuo stile di trading esatto. Avvisi multicanale intelligenti: Non perdere mai un segnale. Ricevi avvisi pop-up immediati, notifiche push sul tuo mobile e avvisi email quando si forma un nuovo Pin Bar di alta qualità.





Caratteristiche chiave: