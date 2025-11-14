Harbinger mt4

Imaginez: vous êtes sur le point de réaliser d'énormes profits, mais le marché change soudainement et vous manquez une chance. Ou pire, au lieu de profits, vous obtenez des pertes. Et si vous aviez un allié fiable qui murmure à l'avance: "Préparez-vous-les vagues arrivent!"? Découvrez Harbinger, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 4 spécialement conçu pour les traders qui sont fatigués du chaos et qui veulent anticiper les changements du marché!

Harbinger est un algorithme intelligent qui analyse les tendances cachées de la volatilité des tendances pour signaler à l'avance les retracements, les Inversions ou l'accumulation à venir avec une précision incroyable.

Harbinger mt5 version





Comment travailler avec l'indicateur Harbinger.



Lorsque le signal de Harbinger apparaît sur le graphique, cela signifie que le mouvement de prix qui était avant le signal sera arrêté. Et devant nous, il y a une accumulation ou un recul ou tous ensemble, et peut-être même un renversement de tendance. Souvent, les deux se produisent à la fois. L'essentiel est de comprendre que si un signal est apparu, cela signifie qu'il y a un changement dans la tendance précédente.

Tout cela nous donne la compréhension qu'il est nécessaire de réviser leurs positions ouvertes sur le marché sur cet instrument. Et prendre les mesures de sécurité nécessaires. Par exemple, établir un seuil de rentabilité, ou fixer une partie des bénéfices, et peut-être même fixer tous les bénéfices.





Si, après l'apparition du précurseur, le stade de l'accumulation sur le marché a commencé, il est préférable d'attendre la fin de l'accumulation et seulement après cela chercher de nouveaux points d'entrée sur le marché. Et si vous avez de l'expérience dans le commerce dans l'accumulation, vous pouvez échanger dans l'accumulation elle-même aussi.





L'indicateur The Pulse est parfaitement combiné avec l'indicateur Harbinger.

L'indicateur The Pulse identifie et affiche les périodes d'accumulation.

Le résultat de la collaboration des indicateurs Harbinger et The Pulse est frappant. Harbinger montre que devant nous, il y a une accumulation, un recul ou un renversement de tendance, ou les deux. Et l'indicateur The Pulse mettra en évidence et montrera l'accumulation elle-même si elle est.





Pas toujours après l'apparition d'un signal précurseur, il y a une accumulation. Très souvent, il y a un recul par rapport au mouvement explicite précédent ou un renversement général.





Important. L'avertissement de l'indicateur Harbinger n'apparaît pas avant chaque retracement, accumulation ou inversion. Le marché doit avoir une énigme et prédire tous les changements sur le marché est impossible.

Mais si le signal annonciateur est apparu sur le graphique, alors plus de 90% du temps, après son apparition, des changements sont à venir.





Indicateur Harbinger:



Donne des signaux et des avertissements précoces et assez précis sur les Inversions potentielles, les retracements de tendance ou la période d'accumulation.

L'indicateur n'est pas redessiné.

Fonctionne sur toutes les paires de devises populaires.

Utiliser de préférence moins de H1. (M15 ou M5 recommandé).

Facile à utiliser: Réglez sur n'importe quel graphique et obtenez des repères visuels.

Indicateur avec une interface intuitive et des paramètres minimes.

Convient aux débutants et aux professionnels.







Pourquoi Harbinger est-il meilleur que les autres? Il prédit les changements de tendance à l'avance plutôt que de réagir.





Harbinger n'est pas seulement un indicateur, c'est votre conseiller personnel qui vous aidera à minimiser les risques. Évitez les trades perdants en reconnaissant les retraits, les accumulations ou les Inversions potentiels et en ajustant votre stratégie.







N'attendez pas que le marché vous "mange" - devenez son maître avec l'indicateur Harbinger! Votre premier profit pourrait être demain.











