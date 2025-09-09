The Pulse mt5

Avoir le temps d'acheter à rabais. Après le 25.09, le prix sera de 50 Usd.

The Pulse est un indicateur qui montre la période d'accumulation en temps réel.



En termes simples: la accumulation est lorsque l'argent intelligent recueille discrètement un actif avant de lancer un mouvement puissant sur le marché.



Sur le graphique, il semble que le prix soit "coincé" dans une fourchette. C'est la phase d'accumulation — quelqu'un se prépare pour le grand déménagement.

Et si vous apprenez à remarquer ces moments — où le marché semble "geler", mais il y a une tension — vous pouvez être au bon endroit au bon moment.

Déterminer les périodes d'accumulation signifie pouvoir attendre le bon moment.



L'indicateur The Pulse montre les périodes d'accumulation, et le prix de l'accumulation peut se déplacer comme il le souhaite, mais le plus souvent, le mouvement est latéral.





Les périodes d'accumulation peuvent être utilisées de différentes manières:



Pendant la période d'accumulation, vous pouvez rester hors du marché et attendre que le prix commence à libérer l'énergie stockée et commence à bouger.



Avec la bonne habileté et l'expérience, vous pouvez échanger à l'intérieur de l'accumulation.



Si, après un long mouvement de prix ou de tendance, il y a une accumulation, il sera peut-être préférable de réviser les transactions précédemment ouvertes. Par exemple, pour fixer un bénéfice ou pour établir un seuil de Rentabilité.

Et aussi avec l'aide de l'indicateur The Pulse, vous serez beaucoup mieux à voir et à comprendre la structure du marché.





Indicateur The Pulse:



Détecte automatiquement les périodes d'accumulation



Met en évidence les zones sur le graphique avec des couleurs et des signaux-simple, clair.



L'indicateur n'est pas redessiné.



Fonctionne sur toutes les paires et les délais.



Pas de réglages compliqués.







Comment cela aide-t-il dans le commerce? Spécifiquement:



Entrée anticipée. Vous entrez dans le marché avant le début du mouvement principal — plus de profit, moins de risques.



Moins de transactions perdantes. Ne pas attraper les fausses pannes et le bruit.



Certitude. Tu vas voir la structure du marché.



Discipline. Tu apprends à attendre, pas à négocier par ennui.







L'indicateur d'accumulation The Pulse est votre boussole intérieure sur le marché.





Apprenez à reconnaître l'accumulation — et vous cesserez d'être un passager du marché. Tu deviens Observateur. Compréhensif. Sûrs.

Vous voyez non seulement ce qui est-mais ce qui sera bientôt.





Ce n'est pas magique. C'est la technologie de lecture du marché.









