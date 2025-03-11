VeMAs mt5

VeMAs est un outil de trading innovant conçu pour améliorer votre stratégie de trading en analysant la dynamique des volumes et la structure du marché. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, VeMAs vous donne une longueur d'avance.

L'indicateur VeMAs est disponible pour seulement 50 $. Le prix d'origine de l'indicateur est de 299 $.
OFFRE LIMITÉE DANS LE TEMPS.

Contactez-moi après l'achat pour obtenir un bonus personnalisé ! Vous pouvez obtenir gratuitement un utilitaire (VeMAs Utility MTF) qui rend l'indicateur VeMAs multitimeframe, merci de m'envoyer un message privé !

Version MT4

Here are some blogs on the VeMAs indicator


Le volume et la structure du marché sont quelques-uns des principaux éléments à surveiller.


VeMAs utilise des algorithmes avancés pour évaluer les changements de volume et les mouvements de prix. Il est conçu pour les traders à la recherche de précision et d'efficacité.

L'indicateur analyse le comportement du prix d'un actif, ses volumes et identifie les points d'entrée idéaux.
Grâce à des points d'entrée précis, vous pouvez anticiper les changements potentiels.


Options d'application des VeMA et quelques observations.

Cela vous aidera à comprendre comment travailler avec l'indicateur, même si c'est la première fois que vous le faites. --- https://www.mql5.com/en/blogs/post/761143


Fonctions principales :

Calcul du momentum des volumes : en évaluant la relation entre les variations de prix et les volumes, l'indicateur détecte les changements significatifs de momentum, ce qui permet aux traders de repérer les points d'entrée et de sortie.

Filtre de direction de la tendance : L'indicateur comprend un filtre de prix qui identifie la tendance dominante du marché. Cela vous permet de négocier en fonction de la direction générale du marché, augmentant ainsi la probabilité de réussite.

Aucun signal de négociation : l'absence de fond coloré (vert ou rouge) sur l'histogramme indique qu'il n'y a pas d'opportunités de négociation appropriées pour le moment. Utilisez cette fonction pour éviter d'ouvrir des transactions dans des conditions de marché instables.


Avantages de l'indicateur :

  • L'indicateur ne se redessine pas.
  • Les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour conclure une transaction, augmentant ainsi le succès du trading.
  • L'indicateur fait un excellent travail en restant à l'écart des zones volatiles en maintenant une position neutre jusqu'à ce qu'il soit temps d'entrer.
  • L'indicateur peut parfaitement s'intégrer à votre système de trading et en faire partie.
    Par exemple, votre système de trading, que vous suivez, donne un signal pour effectuer un trade, et avec l'aide de l'indicateur VeMAs, vous pouvez trouver avec plus de précision la meilleure entrée dans un trade sur l'échelle de temps actuelle ou inférieure.
  • Fonctionne avec tous les actifs. VeMAs vous aidera à négocier des crypto-monnaies, des actions, des métaux, des indices, des matières premières et des devises avec n'importe quel courtier.
  • L'indicateur VeMAs fonctionne sur tous les timeframes.


Paramètres personnalisables :

L'indicateur VeMAs offre plusieurs paramètres pour vous aider à adapter l'indicateur à votre style de trading.

Signal Period: définit la période de calcul de la ligne de signal (moyenne de l'impulsion). Une période plus courte permet une réponse plus rapide, tandis qu'une période plus longue lisse les signaux.

Volatility Period: L'analyse et l'évaluation de la volatilité du marché s'effectuent sur la base d'une période de temps déterminée. Les périodes courtes couvrent les fluctuations récentes, tandis que les périodes plus longues donnent une vision plus large du comportement des prix.

Speed Volatility: vitesse de réaction aux changements de volatilité. 1 vitesse - changement moins brutal. 2 vitesses - changement plus brusque.

Price Filter MA Length: définir la période de la moyenne mobile utilisée pour filtrer les transactions en fonction du mouvement des prix, ce qui aidera à déterminer la direction de la tendance.

Noise filter: Le filtre de bruit, qui améliore les lectures de l'indicateur lors de fluctuations étroites du marché. Il dispose de 3 modes de sévérité.

Signals "Alert": Alerte lorsque toutes les données de l'indicateur vont dans la même direction.

PUSH send messages to your phone: envoyer des notifications PUSH à votre téléphone.

Bar alert: le nombre de barres consécutives utilisées pour confirmer le signal.

Pips monitoring: qui indique le nombre de pips parcourus après un signal et avant le signal suivant.

Number of days to monitor: le nombre de jours de surveillance affichés sur le graphique.

Les paramètres par défaut sont les mêmes pour chaque période, mais vous pouvez les modifier pour les adapter à votre style.


Augmenter votre niveau d'échange.

Si vous vous concentrez sur le volume et la structure du marché, ce pourrait être la percée que vous recherchez.


L'indicateur VeMAs est un complément puissant à la boîte à outils de tout trader, conçu pour simplifier la prise de décision et améliorer les résultats de trading. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, cet indicateur vous fournit les informations dont vous avez besoin pour négocier sur les marchés en toute confiance.


Filtrer:
SvLiones48
14
SvLiones48 2025.04.25 09:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis