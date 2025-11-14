Harbinger mt5

Imaginez: vous êtes sur le point de réaliser d'énormes profits, mais le marché change soudainement et vous manquez une chance. Ou pire, au lieu de profits, vous obtenez des pertes. Et si vous aviez un allié fiable qui murmure à l'avance: "Préparez-vous-les vagues arrivent!"? Découvrez Harbinger, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 spécialement conçu pour les traders qui sont fatigués du chaos et qui veulent anticiper les changements du marché!

Harbinger est un algorithme intelligent qui analyse les tendances cachées de la volatilité des tendances pour signaler à l'avance les retracements, les Inversions ou l'accumulation à venir avec une précision incroyable.

Harbinger mt4 version

Comment travailler avec l'indicateur Harbinger.

Lorsque le signal de Harbinger apparaît sur le graphique, cela signifie que le mouvement de prix qui était avant le signal sera arrêté. Et devant nous, il y a une accumulation ou un recul ou tous ensemble, et peut-être même un renversement de tendance. Souvent, les deux se produisent à la fois. L'essentiel est de comprendre que si un signal est apparu, cela signifie qu'il y a un changement dans la tendance précédente.

Tout cela nous donne la compréhension qu'il est nécessaire de réviser leurs positions ouvertes sur le marché sur cet instrument. Et prendre les mesures de sécurité nécessaires. Par exemple, établir un seuil de rentabilité, ou fixer une partie des bénéfices, et peut-être même fixer tous les bénéfices.


Si, après l'apparition du précurseur, le stade de l'accumulation sur le marché a commencé, il est préférable d'attendre la fin de l'accumulation et seulement après cela chercher de nouveaux points d'entrée sur le marché. Et si vous avez de l'expérience dans le commerce dans l'accumulation, vous pouvez échanger dans l'accumulation elle-même aussi.

L'indicateur The Pulse est parfaitement combiné avec l'indicateur Harbinger.

L'indicateur The Pulse identifie et affiche les périodes d'accumulation.

Le résultat de la collaboration des indicateurs Harbinger et The Pulse est frappant. Harbinger montre que devant nous, il y a une accumulation, un recul ou un renversement de tendance, ou les deux. Et l'indicateur The Pulse mettra en évidence et montrera l'accumulation elle-même si elle est.

The Pulse indicator can be purchased here - The Pulse


Pas toujours après l'apparition d'un signal précurseur, il y a une accumulation. Très souvent, il y a un recul par rapport au mouvement explicite précédent ou un renversement général.

Important. L'avertissement de l'indicateur Harbinger n'apparaît pas avant chaque retracement, accumulation ou inversion. Le marché doit avoir une énigme et prédire tous les changements sur le marché est impossible.

Mais si le signal annonciateur est apparu sur le graphique, alors plus de 90% du temps, après son apparition, des changements sont à venir.


Indicateur Harbinger:

  •  Donne des signaux et des avertissements précoces et assez précis sur les Inversions potentielles, les retracements de tendance ou la période d'accumulation.
  •  L'indicateur n'est pas redessiné.
  •  Fonctionne sur toutes les paires de devises populaires.
  •  Utiliser de préférence moins de H1. (M15 ou M5 recommandé).
  •  Facile à utiliser: Réglez sur n'importe quel graphique et obtenez des repères visuels.
  •  Indicateur avec une interface intuitive et des paramètres minimes.
  •  Convient aux débutants et aux professionnels.



Pourquoi Harbinger est-il meilleur que les autres? Il prédit les changements de tendance à l'avance plutôt que de réagir.


Harbinger n'est pas seulement un indicateur, c'est votre conseiller personnel qui vous aidera à minimiser les risques. Évitez les trades perdants en reconnaissant les retraits, les accumulations ou les Inversions potentiels et en ajustant votre stratégie.



N'attendez pas que le marché vous "mange" - devenez son maître avec l'indicateur Harbinger! Votre premier profit pourrait être demain.






Plus de l'auteur
VeMAs mt4
Roman Kuleshov
5 (1)
Indicateurs
VeMAs est un outil de trading innovant conçu pour améliorer votre stratégie de trading en analysant la dynamique des volumes et la structure du marché. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, VeMAs vous donne une longueur d'avance. L'indicateur VeMAs est disponible pour seulement 50 $. Le prix d'origine de l'indicateur est de 299 $. OFFRE LIMITÉE DANS LE TEMPS. Contactez-moi après l'achat pour obtenir un bonus personnalisé ! Vous pouvez obtenir gratuitement un utilitaire (VeMAs Utility
The Pulse mt4
Roman Kuleshov
Indicateurs
The Pulse est un indicateur qui montre la période d'accumulation en temps réel. En termes simples: la accumulation est lorsque l'argent intelligent recueille discrètement un actif avant de lancer un mouvement puissant sur le marché. Sur le graphique, il semble que le prix soit "coincé" dans une fourchette. C'est la phase d'accumulation — quelqu'un se prépare pour le grand déménagement. Et si vous apprenez à remarquer ces moments — où le marché semble "geler", mais il y a une tension — vous po
VeMAs mt5
Roman Kuleshov
Indicateurs
VeMAs est un outil de trading innovant conçu pour améliorer votre stratégie de trading en analysant la dynamique des volumes et la structure du marché. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, VeMAs vous donne une longueur d'avance. L'indicateur VeMAs est disponible pour seulement 50 $. Le prix d'origine de l'indicateur est de 299 $. OFFRE LIMITÉE DANS LE TEMPS. Contactez-moi après l'achat pour obtenir un bonus personnalisé ! Vous pouvez obtenir gratuitement un utilitaire (VeMAs Utility
Harbinger mt4
Roman Kuleshov
Indicateurs
Imaginez: vous êtes sur le point de réaliser d'énormes profits, mais le marché change soudainement et vous manquez une chance. Ou pire, au lieu de profits, vous obtenez des pertes. Et si vous aviez un allié fiable qui murmure à l'avance: "Préparez-vous-les vagues arrivent!"? Découvrez Harbinger , un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 4 spécialement conçu pour les traders qui sont fatigués du chaos et qui veulent anticiper les changements du marché! Harbinger est un algorithme intelligent
The Pulse mt5
Roman Kuleshov
Indicateurs
The Pulse est un indicateur qui montre la période d'accumulation en temps réel. En termes simples: la accumulation est lorsque l'argent intelligent recueille discrètement un actif avant de lancer un mouvement puissant sur le marché. Sur le graphique, il semble que le prix soit "coincé" dans une fourchette. C'est la phase d'accumulation — quelqu'un se prépare pour le grand déménagement. Et si vous apprenez à remarquer ces moments — où le marché semble "geler", mais il y a une tension — vous po
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis