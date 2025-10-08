NTickChart

NtickChart-BVcandle

Caractéristiques

Il s'agit d'une version gratuite avec des fonctionnalités limitées.

C'est un indicateur de graphique en ticks qui s'affiche dans une sous-fenêtre.
  Inspiré par la méthode de scalping de Bob Volman (BV), il est conçu comme un outil pour réaliser un trading simple et efficace. Il s'agit d'un graphique en ticks spécialement conçu pour le day trading et le scalping, en se concentrant même sur les variations d'un pipette. Au lieu des chandeliers traditionnels basés sur le temps, il génère des chandeliers pour un nombre spécifié de ticks (ticks_in_candle). Cela permet une observation plus détaillée des fluctuations de prix à court terme.
Cet indicateur est particulièrement adapté au scalping sur des paires de devises très liquides comme l'EUR/USD, dans des environnements à faible spread.
  •  Capturer les mouvements soudains du marché et viser des profits à court terme.
  •  Identifier rapidement les retournements de tendance et les points de cassure.
  •  Trader avec une structure de graphique simple, en évitant les distractions causées par des informations inutiles.
Fonctionnalités Disponibles :
  • Le nombre de ticks peut être ajusté. BV recommande 70, mais dans l'environnement de trading à haut volume d'aujourd'hui, un paramètre de 144 est recommandé.
  • La ligne de prix actuel peut afficher les prix Bid, Ask ou Mid (le point médian entre Ask et Bid) individuellement.
  • Les valeurs de prix des chandeliers peuvent être affichées sous forme brute (Nop) ou arrondies en utilisant l'une des méthodes suivantes : Round, Up ou Down.
  • Les couleurs peuvent être personnalisées.

Paramètres par Défaut

//--- paramètres d'entrée

input group "+++++Ticks et Secondes+++++";
input uint ticks_in_candle = 144; // Nombre de ticks par chandelier
input Eprice_types applied_price = Mid; // Type d'affichage des prix
input Eround_types round_type = Round; // Affichage arrondi
input bool show_bid_line = false;
input bool show_ask_line = false;
input bool show_mid_line = true;

input group "+++++Paramètres de Couleur+++++";
input color candle_base_color = clrGray;
input color candle_bear_color = clrRed;
input color candle_bull_color = clrGreen;
input color price_line_bid_color = clrGray;
input color price_line_ask_color = clrRosyBrown;
input color price_line_mid_color = clrGreenYellow;


Notes d'Utilisation (Limitations)

Cet indicateur ne sauvegarde pas les valeurs des buffers dans un fichier.

D'autres indicateurs ne peuvent pas être superposés à ce graphique en ticks.

Comment Utiliser
  1. Configurez les paramètres d'entrée selon vos préférences. Les paramètres par défaut sont la configuration recommandée par le créateur.
  2. Attachez l'indicateur au graphique souhaité. Il n'y a aucune restriction sur les paires de devises ou les unités de temps (il est recommandé de l'utiliser sur des unités de temps inférieures à 5 minutes).
  3. Utilisez-le pour assister votre trading discrétionnaire basé sur la méthode de Bob Volman.


Plus de l'auteur
TickConverter
Katsura Yamanouchi
Utilitaires
This script makes ticks history data for an offline chart. You can set a tick volume for a bar. This script is also measuring bar creation speed. Inputs Number of ticks within a bar Maximum bars to convert Enable ignoring spread Omit high and low value in history bars Omit digits for display adjust Enable display 1 pip-unit bar Number of bars to average their speed Enable Bar-speed label Color of speed label Refresh rate of offline chart (Millseconds) Usage Set input parameters. Attach this sc
FREE
NTickChartPlus
Katsura Yamanouchi
Indicateurs
Français 1. Description des fonctionnalités Cet indicateur transforme les graphiques temporels standards en   Graphiques en chandeliers N-Ticks , offrant une vue du marché basée sur l'activité (le volume des transactions) plutôt que sur le temps. La fonctionnalité phare de la version 2.0 est l'implémentation de deux   Moyennes Mobiles Adaptatives (MMA, ou AMA en anglais) . Contrairement à une MME standard, la MMA ajuste automatiquement sa réactivité en fonction de la volatilité du marché. Elle s
