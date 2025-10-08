NtickChart-BVcandle Caractéristiques

C'est un indicateur de graphique en ticks qui s'affiche dans une sous-fenêtre.

Inspiré par la méthode de scalping de Bob Volman (BV), il est conçu comme un outil pour réaliser un trading simple et efficace. Il s'agit d'un graphique en ticks spécialement conçu pour le day trading et le scalping, en se concentrant même sur les variations d'un pipette. Au lieu des chandeliers traditionnels basés sur le temps, il génère des chandeliers pour un nombre spécifié de ticks (ticks_in_candle). Cela permet une observation plus détaillée des fluctuations de prix à court terme.

Cet indicateur est particulièrement adapté au scalping sur des paires de devises très liquides comme l'EUR/USD, dans des environnements à faible spread.

Capturer les mouvements soudains du marché et viser des profits à court terme.

Identifier rapidement les retournements de tendance et les points de cassure.

Fonctionnalités Disponibles :

Le nombre de ticks peut être ajusté. BV recommande 70, mais dans l'environnement de trading à haut volume d'aujourd'hui, un paramètre de 144 est recommandé.

La ligne de prix actuel peut afficher les prix Bid, Ask ou Mid (le point médian entre Ask et Bid) individuellement.

Les valeurs de prix des chandeliers peuvent être affichées sous forme brute (Nop) ou arrondies en utilisant l'une des méthodes suivantes : Round, Up ou Down.

Les couleurs peuvent être personnalisées.

Paramètres par Défaut //--- paramètres d'entrée

input group "+++++Ticks et Secondes+++++";

input uint ticks_in_candle = 144; // Nombre de ticks par chandelier

input Eprice_types applied_price = Mid; // Type d'affichage des prix

input Eround_types round_type = Round; // Affichage arrondi

input bool show_bid_line = false;

input bool show_ask_line = false;

input group "+++++Paramètres de Couleur+++++";

input color candle_base_color = clrGray;

input color candle_bear_color = clrRed;

input color candle_bull_color = clrGreen;

input color price_line_bid_color = clrGray;

input color price_line_ask_color = clrRosyBrown;

Notes d'Utilisation (Limitations) Cet indicateur ne sauvegarde pas les valeurs des buffers dans un fichier.

Comment Utiliser

