BVCandleView

BVCandleView est un indicateur innovant qui offre aux traders discrétionnaires un avantage visuel en arrondissant les données de prix. Combiné à un service gratuit de création de symboles personnalisés, il permet d’afficher dans MetaTrader 5 des graphiques en ticks inspirés de la méthode Bob Volman. Des chandeliers arrondis et colorés rendent chaque mouvement de tick immédiatement perceptible.

Manuel rapide

  • Installation

    1. Copiez  BVCandleView.mq5  dans  MQL5/Indicators .
    2. Redémarrez MetaTrader 5 et appliquez l’indicateur au graphique de votre choix.

  • Paramètres clés

    • Rounding Settings  : sélection du type d’arrondi (arrondi normal, plafond, plancher, aucun), des décimales, de l’incrément et de l’usage du tick.
    • Display Settings  : activation, position et couleur du label d’information.
    • Grid Line Settings  /  Current Price Line Settings  : réglage des lignes de grille et de la ligne du prix courant.
    • Candle Colors  : couleurs des chandeliers neutres, haussiers et baissiers.

  • Conseils d’utilisation

    • L’arrondi met en valeur les zones de range et la dynamique des ticks.
    • Avec un symbole personnalisé, vous reproduisez facilement un graphique en ticks à la Bob Volman.
    • Les couleurs de ligne du graphique reviennent automatiquement à leur état initial lorsque l’indicateur est retiré.
