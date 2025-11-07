BVCandleView
- Indicateurs
- Katsura Yamanouchi
- Version: 1.0
- Activations: 5
BVCandleView est un indicateur innovant qui offre aux traders discrétionnaires un avantage visuel en arrondissant les données de prix. Combiné à un service gratuit de création de symboles personnalisés, il permet d’afficher dans MetaTrader 5 des graphiques en ticks inspirés de la méthode Bob Volman. Des chandeliers arrondis et colorés rendent chaque mouvement de tick immédiatement perceptible.
Manuel rapide
-
Installation
- Copiez BVCandleView.mq5 dans MQL5/Indicators .
- Redémarrez MetaTrader 5 et appliquez l’indicateur au graphique de votre choix.
-
Paramètres clés
- Rounding Settings : sélection du type d’arrondi (arrondi normal, plafond, plancher, aucun), des décimales, de l’incrément et de l’usage du tick.
- Display Settings : activation, position et couleur du label d’information.
- Grid Line Settings / Current Price Line Settings : réglage des lignes de grille et de la ligne du prix courant.
- Candle Colors : couleurs des chandeliers neutres, haussiers et baissiers.
-
Conseils d’utilisation
- L’arrondi met en valeur les zones de range et la dynamique des ticks.
- Avec un symbole personnalisé, vous reproduisez facilement un graphique en ticks à la Bob Volman.
- Les couleurs de ligne du graphique reviennent automatiquement à leur état initial lorsque l’indicateur est retiré.