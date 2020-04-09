Si Anang Banjarmasin

LancarRezekiKu – Gold Scalping Expert Advisor

Bismillahirrahmanirrahim, may this be a source of blessings for our families 🙏
LancarRezekiKu is designed for traders who want to capture fast opportunities in Gold (XAUUSD) using a modern scalping style with trailing stop protection.

🔑 Key Features:

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • FITUR AUTOLOT = FALSE (dont True)

  • Timeframe: M5 (mandatory)

  • Trading style: Scalping with adaptive trailing stop management

  • Broker type: Optimized for 3-digit brokers (spread 100–200)

  • Strategy highlights:

    • Enters only on specific momentum with volatility filters

    • Targets quick profits with dynamic trade exits

    • Built-in Stop Loss protection with trailing stop adjustment

⚙️ EA Functions:

  • Flexible money management → customizable lot size based on balance

  • Adaptive trailing stop → lock profits automatically

  • Spread filter → trades only when spread is within 100–200 points

  • Information panel → displays EA status, trailing stop, server time, and floating P/L

  • Learning mode → also suitable for beginners to study Gold scalping behavior

📊 Recommended Settings:

  • Pair: XAUUSD (Gold)

  • Timeframe: M5

  • Spread: 100–200 (3-digit broker)

  • Minimum Deposit: $10 (cent/ECN account recommended)

  • VPS: Highly recommended for 24/7 stability

⚠️ Important Notes:

  • This EA does not guarantee instant profit. Trading always carries risks.

  • Test on demo first to adjust settings before going live.

  • Backtest results may differ from real market conditions.



indonesia :

Bismillahirrahmanirrahim, semoga rezeki keluarga kita ada di sini 🙏
EA ini dirancang khusus untuk membantu trader yang ingin mendapatkan peluang cepat di pasar emas dengan gaya scalping modern .

🔑 Karakteristik Utama:

  • Instrumen utama: XAUUSD (Emas)

  • FITUR AUTOLOT = FALSE (Jangan True)

  • Jangka waktu: M5 (wajib)

  • Tipe trading: Scalping dengan manajemen Trailing Stop adaptif

  • Broker: Dioptimalkan untuk broker 3-digit (spread 100–200)

  • Strategi:

    • Masuk hanya pada saat tertentu dengan filter volatilitas

    • Ambil profit cepat (scalping jangka pendek)

    • Stop Loss otomatis dilindungi dengan fitur Trailing Stop dinamis

⚙️ Fitur-fitur EA:

  • Money Management fleksibel → lot bisa disesuaikan dengan saldo.

  • Trailing Stop adaptif → profit yang sudah didapat dijaga otomatis.

  • Filter spread → hanya masuk saat kondisi spread sesuai (100–200 titik).

  • Panel Informasi → tampilkan status EA, trailing stop, waktu server, serta floating profit/loss.

  • Mode belajar → cocok juga untuk trader pemula memahami momen entry scalping emas.

📊 Rekomendasi Penggunaan:

  • Pasangan: XAUUSD (Emas)

  • Jangka waktu: M5

  • Spread: 100–200 (broker 3 digit)

  • Minimum Deposit: $200 (sarankan akun cent/ECN agar lebih optimal)

  • VPS: Sangat disarankan agar EA berjalan stabil 24 jam

⚠️ Catatan Penting:

  • EA ini tidak menjanjikan keuntungan instan. Trading tetap memiliki risiko.

  • Gunakan akun demo terlebih dahulu untuk penyesuaian pengaturan.

  • Hasil backtest tidak selalu sama dengan kondisi pasar sebenarnya.


