Si Anang Banjarmasin

LancarRezekiKu – Gold Scalping Expert Advisor
Bismillahirrahmanirrahim, may this be a source of blessings for our families 🙏
LancarRezekiKu is designed for traders who want to capture fast opportunities in Gold (XAUUSD) using a modern scalping style with trailing stop protection.
🔑 Key Features:
-
Instrument: XAUUSD (Gold)
-
FITUR AUTOLOT = FALSE (dont True)
-
Timeframe: M5 (mandatory)
-
Trading style: Scalping with adaptive trailing stop management
-
Broker type: Optimized for 3-digit brokers (spread 100–200)
-
Strategy highlights:
-
Enters only on specific momentum with volatility filters
-
Targets quick profits with dynamic trade exits
-
Built-in Stop Loss protection with trailing stop adjustment
-
⚙️ EA Functions:
-
Flexible money management → customizable lot size based on balance
-
Adaptive trailing stop → lock profits automatically
-
Spread filter → trades only when spread is within 100–200 points
-
Information panel → displays EA status, trailing stop, server time, and floating P/L
-
Learning mode → also suitable for beginners to study Gold scalping behavior
📊 Recommended Settings:
-
Pair: XAUUSD (Gold)
-
Timeframe: M5
-
Spread: 100–200 (3-digit broker)
-
Minimum Deposit: $10 (cent/ECN account recommended)
-
VPS: Highly recommended for 24/7 stability
⚠️ Important Notes:
-
This EA does not guarantee instant profit. Trading always carries risks.
-
Test on demo first to adjust settings before going live.
-
Backtest results may differ from real market conditions.
indonesia :
Bismillahirrahmanirrahim, semoga rezeki keluarga kita ada di sini 🙏
EA ini dirancang khusus untuk membantu trader yang ingin mendapatkan peluang cepat di pasar emas dengan gaya scalping modern .
🔑 Karakteristik Utama:
-
Instrumen utama: XAUUSD (Emas)
-
FITUR AUTOLOT = FALSE (Jangan True)
-
Jangka waktu: M5 (wajib)
-
Tipe trading: Scalping dengan manajemen Trailing Stop adaptif
-
Broker: Dioptimalkan untuk broker 3-digit (spread 100–200)
-
Strategi:
-
Masuk hanya pada saat tertentu dengan filter volatilitas
-
Ambil profit cepat (scalping jangka pendek)
-
Stop Loss otomatis dilindungi dengan fitur Trailing Stop dinamis
-
⚙️ Fitur-fitur EA:
-
Money Management fleksibel → lot bisa disesuaikan dengan saldo.
-
Trailing Stop adaptif → profit yang sudah didapat dijaga otomatis.
-
Filter spread → hanya masuk saat kondisi spread sesuai (100–200 titik).
-
Panel Informasi → tampilkan status EA, trailing stop, waktu server, serta floating profit/loss.
-
Mode belajar → cocok juga untuk trader pemula memahami momen entry scalping emas.
📊 Rekomendasi Penggunaan:
-
Pasangan: XAUUSD (Emas)
-
Jangka waktu: M5
-
Spread: 100–200 (broker 3 digit)
-
Minimum Deposit: $200 (sarankan akun cent/ECN agar lebih optimal)
-
VPS: Sangat disarankan agar EA berjalan stabil 24 jam
⚠️ Catatan Penting:
-
EA ini tidak menjanjikan keuntungan instan. Trading tetap memiliki risiko.
-
Gunakan akun demo terlebih dahulu untuk penyesuaian pengaturan.
-
Hasil backtest tidak selalu sama dengan kondisi pasar sebenarnya.