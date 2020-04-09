Le Marché Ne Dort Jamais. Maintenant, Ni Votre Bord. L'introduction de Commerçant de Jour de l'IA.

La vie d'un commerçant de jour est une bataille constante. C'est vous contre les charts, contre la montre et contre vos propres émotions. Vous êtes attendus pour traiter des quantités énormes de données, de repérer des modèles dans le chaos, et de l'exécuter parfaitement—tout en millisecondes. Une occasion manquée, un moment d'hésitation, et le moment est parti.





Si vous aviez un partenaire? Un implacable, sans émotion, et de l'hyper-intelligent analyste travaillant sans relâche à vos côtés, 24/5?





Que le partenaire est Commerçant de Jour de l'IA. Ce n'est pas juste un autre indicateur; il est propriétaire d'un moteur d'intelligence artificielle conçu pour rechercher, analyser, et agir sur les opportunités plus rapidement que ne pourrait le faire. C'est l'évolution de la négociation. C'est votre avantage injuste.





Pourquoi Votre Trading Desk est Incomplète Sans Day Trader AI

Day Trader AI est construit dans un seul but: vous donner un mesurables bord dans la plupart des compétitions sur la terre.





La conquête de la Surcharge d'Information: L'IA consomme et fait la synthèse de vastes ensembles de données—de l'action des prix, de volume, de nouvelles sentiment, calendriers économiques et au marché mondial des corrélations—livraison de seulement la plus haute probabilité d'idées pour vous.





Éliminer Émotionnel de Négociation: la Peur et la cupidité sont la chute de chaque commerçant. L'IA fonctionne sur pure, froide logique et à l'arrière-testé probabilité, veiller à ce que chaque décision s'aligne avec une stratégie de réussite, pas une émotion fugace.





Récupérer Votre Temps et de se Concentrer: plus de regarder les écrans pour des heures d'attente pour un programme d'installation. L'IA ne l'épuisant travail de numérisation des dizaines de marchés simultanément, vous permettant de gérer votre métier et votre vie.





Loi à la Vitesse du Marché: Dans le day trading, le temps de latence est de la perte. L'IA identifie et vous alerte des opportunités en temps réel, souvent, vous permettant de saisir avant de la foule reconnaît même le déplacement.





À l'intérieur de la Machine: Les Fonctionnalités de Pointe de la Journée Trader IA Pro

C'est là que la magie se produit. Day Trader AI est une suite d'outils puissants de travailler de concert afin de pouvoir à vos décisions.





1. La Prédiction Du Signal Moteur





Ce qu'il est: Le cœur de l'IA. À l'aide d'un apprentissage en profondeur du réseau de neurones formés sur des décennies de données de marché, il identifie une forte probabilité à long et à court de points d'entrée avec une stupéfiante précision.





Comment les lecteurs de valeur: Il vous donne un clair, les données sauvegardées de répondre à l'opérateur de l'éternelle question: 'Que dois-je faire maintenant?' Voir clairement les signaux d'achat sur votre graphique, complète avec des cotes de confiance, de sorte que vous savez la force derrière chaque alerte.





2. En Temps Réel L'Analyse De Sentiment Scanner





Ce qu'il est: L'IA ne fait pas que lire les cartes; il le lit de la chambre. Il éraflures et analyse les titres de l'actualité, médias sociaux, buzz, et les services de fil en temps réel pour mesurer le sentiment du marché.





Comment les lecteurs de valeur: Comprendre le 'pourquoi' derrière à un déménagement. Recevez des alertes lorsque des nouvelles de rupture est probablement un impact sur vos positions, vous permettant d'anticiper la volatilité et de l'élan changements avant qu'ils soient complètement les prix.





3. Dynamique De Soutien Et Les Niveaux De Résistance





Ce qu'il est: Oubliez statique des lignes horizontales. L'IA se calcule et s'ajuste dynamiquement la clé niveaux de support et résistance, sur la base actuelle de volume et profil de la récente des prix de l'action.





Comment les lecteurs de valeur: Ces AI calculé les niveaux sont beaucoup plus précis et exploitables, supérieure aux zones pour les entrées, les stop-loss, et des objectifs de rentabilité qui s'adaptent aux conditions changeantes du marché.





4. Automatisé De Gestionnaire Des Risques





Ce qu'elle est: Vous définissez vos paramètres de risque (par exemple, 1% de compte pour le commerce), et l'IA calcule automatiquement et suggère la position optimale de la taille et de la précision d'arrêt de la perte de niveau pour chaque signal.





Comment les lecteurs de valeur: C'est intégré dans votre fiduciaire d'un tuteur. Il applique solide comme le roc de risque de la discipline, de la protection de votre capital de grand, émotionnel des prélèvements et assurer vous de vivre au commerce un autre jour.





5. Multi-Calendrier De Consensus





Ce qu'il est: L'IA n'est pas il suffit de regarder une carte. Il analyse le même actif sur plusieurs périodes (de 1 minute à 1 heure), et ne délivre un signal lorsque la tendance haussière ou baissière élan est aligné à travers eux.





Comment les lecteurs de valeur: Cela augmente considérablement la qualité de vos signaux en vous assurant que vous êtes commercial dans le sens de la tendance générale, en filtrant le bruit, faible qualité de contre-tendance configurations.





6. 'A. I.' Assistant D'Intégration De Chat





Ce qu'il est: Demander à l'IA des questions en anglais. 'Pourquoi avez-vous générer un signal de vente ici?' 'Quel est le sentiment de l'Or?' 'Montrez-moi le top 3 des configurations de la droite maintenant.'





Comment les lecteurs de valeur: Il transforme l'IA à partir d'une boîte noire dans un une négociation transparente mentor. Approfondir votre compréhension du marché et d'apprendre la logique derrière chaque décision, faisant de vous un meilleur trader au fil du temps.





Conclusion: Arrêter de courir le Marché. Démarrer L'Anticipant.

L'avenir de la négociation n'est pas en travaillant plus fort; c'est de travailler de façon plus intelligente. Day Trader IA Pro est le meilleur outil que vous pouvez ajouter à votre arsenal. C'est le multiplicateur de force que les niveaux de la zone de jeu contre institutionnel d'algorithmes et vous donne de la clarté, de la vitesse et de la confiance pour le commerce comme professionnel.





Arrêtez de regarder les graphiques et commencez à les commander. Bienvenue dans la nouvelle ère du day trading. Bienvenue chez Day Trader AI.





