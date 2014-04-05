NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Canal de régression linéaire + RSI et flèches de signal

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 trace une droite de régression sur une fenêtre roulante de prix et construit un canal dynamique à partir de l’écart-type des résidus. Sur ce canal statistique, l’indicateur applique un filtre RSI (période / unité de temps au choix) et affiche des flèches d’achat/vente lorsque la condition « extrême + confirmation » est remplie. Les signaux sont évalués à la clôture pour réduire le repaint.

Mode de fonctionnement

Droite de régression + canal adaptatif

La ligne centrale (régression) est calculée sur RegPeriod bougies. La largeur du canal correspond à l’écart-type des résidus multiplié par StdDevFactor , ce qui l’ajuste automatiquement à la volatilité du marché. Filtre de tendance (optionnel)

La pente de la régression indique la direction. Avec OnlyInTrend=true , seules les flèches dans le sens de la pente sont affichées (pente > 0 → longs, pente < 0 → shorts). Signaux (flèches) = RSI + rupture de canal

Une seule flèche par bougie, dessinée à la clôture. Flèche rouge vers le bas (vente) : RSI > RSI_Overbought ET le plus haut de la bougie dépasse la bande supérieure .

Flèche verte vers le haut (achat) : RSI < RSI_Oversold ET le plus bas de la bougie passe sous la bande inférieure.

L’évaluation se fait sur la bougie définie par RSI_Shift (par défaut 1 = dernière bougie clôturée). Le RSI peut être pris sur l’UT courante ou une UT supérieure ( RSITimeframe ), avec alignement temporel. Affichage clair Flèches pleines : rouge pour vente, vert pour achat, et persistent une fois tracées.

Alerte sonore optionnelle ( EnableSound ).

Décalage visuel ( PlotShift ) des trois lignes (sans impact sur le calcul).

Atouts et bénéfices

Base statistique : largeur de canal fondée sur les résidus plutôt que sur une valeur fixe → cohérence accrue.

Lecture de tendance lisible : la droite de régression lisse le bruit et met en avant la direction dominante.

« Extrême + confirmation » : RSI + rupture de canal pour filtrer les faux signaux.

Repaint limité : RSI_Shift=1 évalue sur bougie clôturée afin que les flèches ne disparaissent pas .

MTF : validation via RSI d’UT supérieure correctement synchronisé.

Ergonomie : trois lignes + flèches colorées pour une lecture rapide sur plusieurs actifs et UT.

Conseils de réglage

Commencez avec RSI_Shift=1 (bougie clôturée). Si vous baissez la valeur pour anticiper, attendez-vous à plus de bruit .

RegPeriod :

plus grand = canal plus stable et moins de signaux ; plus petit = plus réactif et plus de signaux .

StdDevFactor : souvent 1,5 à 2,5 .

plus grand = conditions plus strictes ; plus petit = sensibilité accrue.

Pour un style tendance, OnlyInTrend=true est pertinent. En contre-tendance, renforcez la gestion du risque.

Paramètres modifiables (guide rapide)

Canal & source de prix

RegPeriod (int) — nombre de bougies utilisées pour la droite et le canal.

StdDevFactor (double) — multiplicateur d’écart-type des résidus (largeur du canal).

PriceType (enum) — source de prix :

Close , Open , High , Low , Average (O+C)/2 , Typical (H+L+C)/3 .

RSI & signaux

RSIPeriod (int) — période du RSI.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES) — UT du RSI ( validation MTF ).

RSI_Overbought / RSI_Oversold (double) — seuils de surachat/survente.

RSI_Shift (int) — décalage de la bougie évaluée (1 = précédente clôturée).

OnlyInTrend (bool) — si true , n’affiche les flèches que dans le sens de la pente .

EnableSound (bool) — si true , joue un son lors du tracé d’une nouvelle flèche.

Affichage

PlotShift (int) — décalage visuel des trois lignes (n’affecte pas le calcul).

Exemples de validation des signaux

Vente (flèche rouge vers le bas) : RSI > RSI_Overbought et plus haut > bande supérieure . Avec OnlyInTrend=true , la pente < 0 est requise.

Achat (flèche verte vers le haut) : RSI < RSI_Oversold et plus bas < bande inférieure. Avec OnlyInTrend=true , la pente > 0 est requise.

Max. une flèche par bougie, laissée en place une fois tracée.

Avertissement / Clause de non-responsabilité

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 ne garantit aucun gain. Le trading, notamment sur produits à effet de levier, comporte des risques importants. Toute décision (entrées/sorties, taille de position, réglages) relève exclusivement de l’utilisateur. Testez toujours en démo, en backtest et en paper trading avant le réel, et appliquez une gestion du risque adaptée.

Conclusion

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 combine droite de régression + canal fondé sur les résidus (rigueur statistique) et RSI + rupture de canal (déclencheurs objectifs, filtre de tendance optionnel). Il offre une lecture claire de la tendance, des signaux disciplinés avec peu de repaint, et s’adapte à divers marchés et unités de temps pour les traders recherchant cohérence, faible bruit et signaux visuels explicites.



