ProScalpexBot

ProScalpexBot — Robot de scalping professionnel nouvelle génération pour XAUUSD (M5)

ProScalpexBot est un système de trading automatisé de haute précision, spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M5.
Il s’adresse aux traders qui recherchent la stabilité, la précision technologique et une gestion du risque intelligente.
Le robot analyse les micro-impulsions du marché, valide les signaux sur un horizon temporel supérieur, contrôle la qualité d’exécution et s’adapte dynamiquement aux conditions de votre courtier.

Effet de levier recommandé : 1:100
Solde minimum suggéré : 1000 USD

Caractéristiques principales

  • Filtrage multi-niveaux des signaux : synchronisation entre unités de temps inférieures et supérieures pour des entrées plus précises.

  • Exécution professionnelle : contrôle de la marge, du spread, des niveaux de stop et des zones de gel ; empêche l’ouverture d’ordres invalides.

  • Architecture adaptative au courtier : normalisation automatique du lot, vérification des limites minimales/maximales et reprise automatique en cas de requote ou de latence serveur.

  • Contrôle complet des conditions de marché : le robot n’ouvre pas de positions si les conditions ne sont pas favorables, protégeant ainsi votre capital.

  • Mise en service rapide : appliquez le robot sur le graphique XAUUSD M5, vérifiez les paramètres et commencez à trader.

Recommandations

  • Instrument : XAUUSD (or)

  • Unité de temps : M5

  • Effet de levier : 1:100

  • Capital initial minimum : 1000 USD

  • Choisissez un courtier avec un spread faible et une exécution stable (utiliser un VPS est conseillé).

  • Commencez avec les paramètres par défaut, testez sur compte démo, puis passez au compte réel.

Description des paramètres

Lots — taille fixe du lot. Ajustée automatiquement selon les contraintes minimales, maximales et de pas du courtier.
TakeProfitPoints — distance du take profit en points (pour une cotation à 5 chiffres, 150 points = 15 pips).
Slippage — glissement maximal autorisé (en points) lors de l’exécution des ordres.
MagicNumber — identifiant unique des ordres de ce robot, utilisé pour distinguer ses opérations de celles d’autres EA.
KPeriod — période principale de l’indicateur d’impulsion sur la période active ; détermine la sensibilité du signal.
DPeriod — période de la ligne de signal ; utilisée pour lisser et confirmer la direction.
Slowing — degré de lissage de la ligne d’impulsion ; influence la fluidité de réaction.
MA_Method — méthode de moyenne mobile utilisée (SMA / EMA / SMMA / LWMA).
PriceField — type de prix utilisé pour les calculs (LOW/HIGH ou CLOSE/CLOSE).
UseHTFFilter — active ou désactive le filtre de tendance de l’unité de temps supérieure.
HTF — unité de temps supérieure utilisée pour la validation de tendance (par défaut : H1).
HTF_KPeriod / HTF_DPeriod / HTF_Slowing / HTF_MA_Method / HTF_PriceField — paramètres de l’indicateur d’impulsion sur l’unité de temps supérieure.
LevelSellEnter — niveau de déclenchement d’un signal de vente ; activé lorsque l’impulsion franchit ce seuil à la baisse.
LevelBuyEnter — niveau de déclenchement d’un signal d’achat ; activé lorsque l’impulsion franchit ce seuil à la hausse.
LevelCloseBuy — niveau auquel les positions d’achat ouvertes sont clôturées.
LevelCloseSell — niveau auquel les positions de vente ouvertes sont clôturées.
CheckMaxSpread — active le contrôle du spread maximal avant l’ouverture d’un trade.
MaxSpreadPoints — spread maximal autorisé (en points) ; au-delà, le trading est suspendu.
TradeOnlyAtBarOpen — si activé, les opérations ne sont exécutées qu’à l’ouverture d’une nouvelle bougie.
MinBarsRequired — nombre minimal de bougies historiques nécessaires pour les calculs.
SendRetries — nombre de tentatives de renvoi d’ordre en cas d’erreur temporaire.
RetryDelayMs — délai (en millisecondes) entre les tentatives de renvoi.

