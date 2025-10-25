ProScalpexBot — XAUUSD (M5) için Yeni Nesil Profesyonel Scalping Robotu

ProScalpexBot, altın (XAUUSD) üzerinde M5 zaman diliminde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli otomatik bir ticaret sistemidir.

Stabiliteyi, teknolojik doğruluğu ve akıllı risk yönetimini önemseyen yatırımcılar için geliştirilmiştir.

Robot, fiyatın mikro hareketlerini analiz eder, üst zaman diliminden trend onayı alır, işlem kalitesini kontrol eder ve aracı kurum koşullarına dinamik olarak uyum sağlar.

Önerilen kaldıraç: 1:100

Minimum önerilen bakiye: 1000 USD

Ana Özellikler

Çok Katmanlı Sinyal Filtresi: Alt ve üst zaman dilimlerini senkronize ederek daha doğru işlem girişleri sağlar.

Profesyonel Emir Yönetimi: Marj, spread, stop seviyeleri ve dondurma bölgelerini izler; hatalı emirleri önler.

Broker Uyumluluğu: Lot boyutunu otomatik olarak normalize eder, minimum/maksimum değerleri kontrol eder, requote veya sunucu gecikmelerinde yeniden deneme yapar.

Tam Piyasa Koşulu Kontrolü: Uygun olmayan piyasa koşullarında işlem açmaz, böylece sermayenizi korur.

Kolay Kurulum: EA’yı XAUUSD M5 grafiğine ekleyin, parametreleri kontrol edin ve ticarete başlayın.

Öneriler

İşlem aracı: XAUUSD (altın)

Zaman dilimi: M5

Kaldıraç: 1:100

Minimum sermaye: 1000 USD

Düşük spread ve hızlı emir yürütmeli bir aracı kurum seçin (VPS kullanımı önerilir).

Varsayılan ayarlarla demo hesapta test edin, ardından canlı hesapta kullanın.

Parametre Açıklamaları

Lots — Sabit lot boyutu. Aracı kurumun minimum, maksimum ve adım değerlerine göre otomatik olarak ayarlanır.

TakeProfitPoints — Take Profit mesafesi (puan cinsinden). 5 basamaklı fiyatlarda 150 puan = 15 pip.

Slippage — Emir yürütülürken izin verilen maksimum fiyat sapması (puan).

MagicNumber — EA tarafından açılan emirlerin benzersiz kimliği; diğer robotlarla karışmaması için kullanılır.

KPeriod — Ana momentum göstergesi dönemi; sinyal hassasiyetini belirler.

DPeriod — Sinyal hattı dönemi; yönü doğrulamak için kullanılır.

Slowing — Momentum çizgisinin yumuşatma seviyesi; tepki hızını ve pürüzsüzlüğü etkiler.

MA_Method — Hareketli ortalama yöntemi (SMA / EMA / SMMA / LWMA).

PriceField — Analiz için kullanılan fiyat tipi (LOW/HIGH veya CLOSE/CLOSE).

UseHTFFilter — Üst zaman dilimi trend filtresini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

HTF — Trend onayı için kullanılan üst zaman dilimi (varsayılan H1).

HTF_KPeriod / HTF_DPeriod / HTF_Slowing / HTF_MA_Method / HTF_PriceField — Üst zaman dilimi momentum göstergesi parametreleri.

LevelSellEnter — Momentum bu seviyeyi aşağı keserse satış sinyali üretir.

LevelBuyEnter — Momentum bu seviyeyi yukarı keserse alış sinyali üretir.

LevelCloseBuy — Belirli bir seviyeye ulaşıldığında açık alış pozisyonlarını kapatır.

LevelCloseSell — Belirli bir seviyeye ulaşıldığında açık satış pozisyonlarını kapatır.

CheckMaxSpread — Maksimum spread kontrolünü etkinleştirir.

MaxSpreadPoints — İzin verilen maksimum spread (puan). Bu değer aşıldığında robot işlem yapmaz.

TradeOnlyAtBarOpen — Etkinleştirildiğinde yalnızca yeni mum açılışında işlem yapar.

MinBarsRequired — Hesaplamalar için gereken minimum geçmiş mum sayısı.

SendRetries — Hata veya requote durumunda yeniden deneme sayısı.

RetryDelayMs — Her yeniden deneme arasındaki bekleme süresi (milisaniye).