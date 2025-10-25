ProScalpexBot
- Andrey Kozak
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
ProScalpexBot — Robot di Scalping Professionale di Nuova Generazione per XAUUSD (M5)
ProScalpexBot è un sistema di trading automatizzato ad alta precisione, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel timeframe M5.
È pensato per i trader che cercano stabilità, precisione tecnologica e una gestione del rischio intelligente.
Il robot analizza i micro-impulsi del mercato, conferma i segnali attraverso un filtro multi–timeframe, controlla la qualità dell’esecuzione e si adatta dinamicamente alle condizioni del broker.
Leva consigliata: 1:100
Deposito minimo raccomandato: 1000 USD
Caratteristiche principali
Filtraggio multilivello dei segnali: sincronizzazione tra timeframe inferiori e superiori per ingressi più precisi.
Controllo di esecuzione professionale: monitoraggio di margine, spread, livelli di stop e aree di blocco; previene ordini errati o a rischio.
Architettura adattiva al broker: normalizzazione automatica del lotto, verifica dei limiti minimi/massimi e logica di ritentativo in caso di requote o ritardi del server.
Controllo completo delle condizioni di mercato: il robot non apre operazioni se il mercato non è idoneo, proteggendo il capitale.
Configurazione semplice e immediata: applica l’EA al grafico XAUUSD M5, controlla i parametri e inizia a operare.
Raccomandazioni
Strumento: XAUUSD (oro)
Timeframe: M5
Leva: 1:100
Capitale minimo: 1000 USD
Scegli un broker con spread ridotto e buona esecuzione (si consiglia l’uso di un VPS).
Inizia con i parametri predefiniti, testali su un conto demo e passa a quello reale dopo aver verificato i risultati.
Descrizione dei parametri
Lots — dimensione fissa del lotto. Viene automaticamente normalizzata in base ai limiti e agli step del broker.
TakeProfitPoints — distanza del take profit in punti (per 5 cifre, 150 punti = 15 pips).
Slippage — deviazione massima consentita (in punti) durante l’esecuzione dell’ordine.
MagicNumber — identificatore univoco degli ordini del robot, usato per distinguerli da altri EA.
KPeriod — periodo principale dell’indicatore di impulso sul timeframe di lavoro; regola la sensibilità del segnale.
DPeriod — periodo della linea di segnale; serve per la conferma e la stabilizzazione dei segnali.
Slowing — livello di smussamento dell’indicatore; influisce sulla fluidità della curva di impulso.
MA_Method — metodo di media mobile utilizzato (SMA / EMA / SMMA / LWMA).
PriceField — tipo di prezzo usato per i calcoli (LOW/HIGH o CLOSE/CLOSE).
UseHTFFilter — attiva o disattiva il filtro del timeframe superiore.
HTF — timeframe superiore utilizzato per la conferma della tendenza (predefinito H1).
HTF_KPeriod / HTF_DPeriod / HTF_Slowing / HTF_MA_Method / HTF_PriceField — parametri dell’indicatore di impulso del timeframe superiore.
LevelSellEnter — livello che genera un segnale di vendita; si attiva quando l’impulso lo attraversa verso il basso.
LevelBuyEnter — livello che genera un segnale di acquisto; si attiva quando l’impulso lo attraversa verso l’alto.
LevelCloseBuy — livello in cui vengono chiuse le posizioni di acquisto aperte.
LevelCloseSell — livello in cui vengono chiuse le posizioni di vendita aperte.
CheckMaxSpread — abilita il controllo dello spread massimo prima dell’apertura di un’operazione.
MaxSpreadPoints — spread massimo consentito (in punti); oltre questa soglia, il trading si interrompe.
TradeOnlyAtBarOpen — se attivato, il robot apre o chiude le posizioni solo all’apertura di una nuova candela.
MinBarsRequired — numero minimo di barre storiche necessarie per i calcoli; se insufficiente, il robot sospende le operazioni.
SendRetries — numero di tentativi di invio in caso di errore o requote.
RetryDelayMs — intervallo (in millisecondi) tra i tentativi di reinvio.