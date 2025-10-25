ProScalpexBot — Robot di Scalping Professionale di Nuova Generazione per XAUUSD (M5)

ProScalpexBot è un sistema di trading automatizzato ad alta precisione, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel timeframe M5.

È pensato per i trader che cercano stabilità, precisione tecnologica e una gestione del rischio intelligente.

Il robot analizza i micro-impulsi del mercato, conferma i segnali attraverso un filtro multi–timeframe, controlla la qualità dell’esecuzione e si adatta dinamicamente alle condizioni del broker.

Leva consigliata: 1:100

Deposito minimo raccomandato: 1000 USD

Caratteristiche principali

Filtraggio multilivello dei segnali: sincronizzazione tra timeframe inferiori e superiori per ingressi più precisi.

Controllo di esecuzione professionale: monitoraggio di margine, spread, livelli di stop e aree di blocco; previene ordini errati o a rischio.

Architettura adattiva al broker: normalizzazione automatica del lotto, verifica dei limiti minimi/massimi e logica di ritentativo in caso di requote o ritardi del server.

Controllo completo delle condizioni di mercato: il robot non apre operazioni se il mercato non è idoneo, proteggendo il capitale.

Configurazione semplice e immediata: applica l’EA al grafico XAUUSD M5, controlla i parametri e inizia a operare.

Raccomandazioni

Strumento: XAUUSD (oro)

Timeframe: M5

Leva: 1:100

Capitale minimo: 1000 USD

Scegli un broker con spread ridotto e buona esecuzione (si consiglia l’uso di un VPS).

Inizia con i parametri predefiniti, testali su un conto demo e passa a quello reale dopo aver verificato i risultati.

Descrizione dei parametri

Lots — dimensione fissa del lotto. Viene automaticamente normalizzata in base ai limiti e agli step del broker.

TakeProfitPoints — distanza del take profit in punti (per 5 cifre, 150 punti = 15 pips).

Slippage — deviazione massima consentita (in punti) durante l’esecuzione dell’ordine.

MagicNumber — identificatore univoco degli ordini del robot, usato per distinguerli da altri EA.

KPeriod — periodo principale dell’indicatore di impulso sul timeframe di lavoro; regola la sensibilità del segnale.

DPeriod — periodo della linea di segnale; serve per la conferma e la stabilizzazione dei segnali.

Slowing — livello di smussamento dell’indicatore; influisce sulla fluidità della curva di impulso.

MA_Method — metodo di media mobile utilizzato (SMA / EMA / SMMA / LWMA).

PriceField — tipo di prezzo usato per i calcoli (LOW/HIGH o CLOSE/CLOSE).

UseHTFFilter — attiva o disattiva il filtro del timeframe superiore.

HTF — timeframe superiore utilizzato per la conferma della tendenza (predefinito H1).

HTF_KPeriod / HTF_DPeriod / HTF_Slowing / HTF_MA_Method / HTF_PriceField — parametri dell’indicatore di impulso del timeframe superiore.

LevelSellEnter — livello che genera un segnale di vendita; si attiva quando l’impulso lo attraversa verso il basso.

LevelBuyEnter — livello che genera un segnale di acquisto; si attiva quando l’impulso lo attraversa verso l’alto.

LevelCloseBuy — livello in cui vengono chiuse le posizioni di acquisto aperte.

LevelCloseSell — livello in cui vengono chiuse le posizioni di vendita aperte.

CheckMaxSpread — abilita il controllo dello spread massimo prima dell’apertura di un’operazione.

MaxSpreadPoints — spread massimo consentito (in punti); oltre questa soglia, il trading si interrompe.

TradeOnlyAtBarOpen — se attivato, il robot apre o chiude le posizioni solo all’apertura di una nuova candela.

MinBarsRequired — numero minimo di barre storiche necessarie per i calcoli; se insufficiente, il robot sospende le operazioni.

SendRetries — numero di tentativi di invio in caso di errore o requote.

RetryDelayMs — intervallo (in millisecondi) tra i tentativi di reinvio.