Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
- Indicateurs
- Giuseppe Papa
- Version: 1.0
- Activations: 5
Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:
Caratteristiche principali:
Heikin Ashi RSI Normalizzato
-
Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50
-
Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum
Stocastico Modificato
-
%K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50
-
Opzionalmente attivabile, con personalizzazione di colori e periodi
RSI Standard
-
Mostrato come linea e/o istogramma centrato su 0 (equivalente al livello 50 standard)
-
Utile per confrontare la forza relativa classica con la versione Heikin Ashi
Segnali di Trading Visivi
-
Frecce di BUY e SELL disegnate quando l’oscillatore rompe livelli chiave di ipercomprato/iper-venduto
-
Logica intelligente:
-
Segnale BUY se l’HA RSI apre sotto -20 e chiude sopra -20
-
Segnale SELL se apre sopra +20 e chiude sotto +20
-
-
Supporto notifiche, alert sonori e push direttamente su smartphone
Parametri Personalizzabili:
-
Periodi RSI, Heikin Ashi e Stocastico
-
Colori per tutti gli elementi grafici
-
Livelli di overbought/oversold (normali ed estremi)
-
Attivazione opzionale per RSI linea/istogramma e stocastico
-
Dimensione delle frecce e gestione notifiche
Perché usarlo:
Combina trend, momentum e condizioni di eccesso in un solo indicatore. La visualizzazione su scala simmetrica -50/+50 rende immediata la lettura delle condizioni di mercato.
Ideale per trader discrezionali, intraday e swing, che desiderano un indicatore tutto-in-uno con segnali filtrati, puliti e affidabili.
Compatibilità:
-
MetaTrader 5 (MT5)
-
Finestra separata (non sovrappone il grafico principale)
-
Funziona su qualsiasi timeframe e strumento