Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Version: 1.0
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico
Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:
Metodi supportati:
• Traditional
• Fibonacci
• Woodie
• Camarilla
Caratteristiche principali:
Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)
Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3
Etichette dinamiche con nome e valore del livello
Colori personalizzabili per pivot, supporti e resistenze
Compatibile con tutti i simboli e timeframe
Applicazioni:
• Individuare zone di inversione o breakout
• Usare i livelli come supporti/resistenze dinamici
• Integrare nei propri sistemi di trading per filtri direzionali
Semplice, leggero e affidabile.
Ideale sia per day trader che per swing trader.
Parametri dell’indicatore:
-
PivotMethod : Metodo di calcolo (Traditional, Fibonacci, Woodie, Camarilla)
-
barsBack : Numero di barre storiche da analizzare
-
pivotTF : Timeframe usato per il calcolo dei pivot (es. D1, H4)
-
pivotColor : Colore della linea P
-
rColor : Colore delle resistenze (R1–R3)
-
sColor : Colore dei supporti (S1–S3)
-
textColor : Colore delle etichette dei livelli