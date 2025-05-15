Pivot Points Classic

Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico

Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:

 Metodi supportati:
• Traditional
• Fibonacci
• Woodie
• Camarilla

 Caratteristiche principali:
 Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)
 Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3
 Etichette dinamiche con nome e valore del livello
 Colori personalizzabili per pivot, supporti e resistenze
 Compatibile con tutti i simboli e timeframe

 Applicazioni:
• Individuare zone di inversione o breakout
• Usare i livelli come supporti/resistenze dinamici
• Integrare nei propri sistemi di trading per filtri direzionali

Semplice, leggero e affidabile.
Ideale sia per day trader che per swing trader.

 Parametri dell’indicatore:

  • PivotMethod : Metodo di calcolo (Traditional, Fibonacci, Woodie, Camarilla)

  • barsBack : Numero di barre storiche da analizzare

  • pivotTF : Timeframe usato per il calcolo dei pivot (es. D1, H4)

  • pivotColor : Colore della linea P

  • rColor : Colore delle resistenze (R1–R3)

  • sColor : Colore dei supporti (S1–S3)

  • textColor : Colore delle etichette dei livelli


