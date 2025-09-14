ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
- Indicateurs
- Giuseppe Papa
- Version: 1.0
- Activations: 5
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor
ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello, colorato in base alla direzione del trend.
I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.
Caratteristiche principali:
-
RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista).
-
Istogramma multilivello che rappresenta la forza e la profondità del trend.
-
Livelli fissi 30 / 50 / 70 per individuare le zone di ipercomprato e ipervenduto.
-
Colorazione sincronizzata RSI + istogramma, per leggere il mercato a colpo d’occhio.
-
Scalabile e versatile: utilizzabile in qualsiasi timeframe e strumento (forex, indici, crypto, commodities; preferibile timeframe superiori a H1).
-
Facile da interpretare: ideale sia per integrare scalping veloce che per swing trading.
Possibili utilizzi operativi:
-
Anticipare la prossima candela
-
Istogramma blu + RSI blu sopra 50 (meglio se sopra 70) → probabile continuazione rialzista.
-
Istogramma rosso + RSI rosso sotto 50 (meglio se sotto 30) → probabile continuazione ribassista.
-
-
Filtro di trend
-
Quando RSI e istogramma hanno lo stesso colore → conferma di direzione (trend solido).
-
-
Divergenze e inversioni
-
Divergenza RSI vs. istogramma → possibile segnale di cambio trend imminente.
-
-
Strategia multi-timeframe
-
Usare ForceFlow su timeframe alti come filtro (trend principale) e su timeframe bassi come trigger di entrata.
-
Vantaggi:
-
Fornisce chiarezza visiva e riduce il rumore di mercato.
-
Permette di anticipare movimenti piuttosto che reagire in ritardo.
-
Funziona come indicatore indipendente o come filtro per altri sistemi.
Suggerimento operativo:
Abbinalo ad altri strumenti di conferma (supporti/resistenze, price action, volumi) per costruire strategie robuste e personalizzate.
ForceFlow – guarda il mercato da una nuova prospettiva.