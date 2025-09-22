HA Heikin Ashi
- Indicateurs
- Giuseppe Papa
- Version: 1.2
- Mise à jour: 22 septembre 2025
L'indicatore "Heikin Ashi" è stato progettato per migliorare l'analisi dei grafici finanziari con un sistema di candele Heikin Ashi. Le candele Heikin Ashi sono un metodo avanzato per visualizzare il prezzo, che aiuta a filtrare il rumore del mercato, rendendo più chiara l'interpretazione dei trend e migliorando la qualità delle decisioni di trading.
Questo indicatore consente di visualizzare le candele Heikin Ashi al posto delle candele giapponesi tradizionali, rendendo l'analisi grafica più pulita e semplice da interpretare. Puoi anche scegliere se nascondere o visualizzare le candele tradizionali, per un'esperienza di trading ancora più personalizzata.
Caratteristiche principali:
Visualizzazione candele Heikin Ashi: Mostra le candele Heikin Ashi sul grafico, un tipo di candela che calcola valori di apertura, chiusura, massimo e minimo mediati, riducendo così il rumore di mercato.
Opzione per nascondere le candele tradizionali: Se desideri concentrarti solo sulle candele Heikin Ashi, puoi nascondere completamente le candele giapponesi classiche dal grafico.
Indicatori di colore per Heikin Ashi: Le candele Heikin Ashi sono colorate in base alla direzione del trend, per semplificare ulteriormente l'analisi visiva del mercato. Le candele blu rappresentano una tendenza al rialzo, mentre quelle rosse indicano un trend al ribasso.
Facile da usare: Il codice è progettato per essere semplice da configurare, senza la necessità di modifiche complicate. È sufficiente caricare l'indicatore sul grafico, ed è pronto per l'uso.
Funzionalità principali:
Nascondi Candele Originali: Puoi scegliere di nascondere le candele originali (giapponesi) del grafico per focalizzarti esclusivamente sulle candele Heikin Ashi.
Ripristino delle Impostazioni Originali: Se desideri ripristinare la visualizzazione delle candele tradizionali, puoi farlo con un semplice comando.
Impostazioni personalizzabili: Puoi scegliere se mantenere visibili le candele tradizionali o meno tramite l’interfaccia dell'indicatore.
Nota:
L'indicatore Heikin Ashi aiuta i trader a visualizzare i movimenti di mercato in modo più chiaro, soprattutto in un contesto di tendenze consolidate, eliminando le oscillazioni minori che potrebbero confondere l'interpretazione. Tuttavia, come con qualsiasi indicatore, è sempre consigliato utilizzarlo in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica per prendere decisioni più informate.