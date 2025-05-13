TrendX Gold Scalper

5

Présentation de TrendX Gold Scalper – La nouvelle génération du trading automatique de l’or

SIGNAL EN DIRECT: https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller

SIGNAL EN DIRECT - 2https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller

PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Prochain prix : 899.99 $
  • Prix final : 1999.99 $  

Après le succès confirmé de Gold Trend Scalping et Gold Isis, nous sommes fiers de présenter notre dernière innovation : TrendX Gold Scalper – un puissant Expert Advisor conçu spécialement pour le trading de l’or (XAUUSD).


Stratégie principale :

TrendX Gold Scalper repose sur une combinaison d’indicateur RSI (Relative Strength Index), de logique de suivi de tendance et de reconnaissance intelligente de l’action du prix – ce qui lui permet de s’adapter à la dynamique du marché et d’identifier les opportunités de trading à forte probabilité.


Sécurité du capital avant tout :

Comme tous nos EAs, TrendX Gold Scalper n’utilise jamais de système Martingale ou Grid. Chaque position est protégée par un Stop Loss défini avec précision, garantissant sécurité et transparence pour les investisseurs.

Le Stop Loss est ajusté dynamiquement en fonction de la fourchette de prix de l’or (par exemple, niveaux différents si le prix dépasse $3000 ou $4000), mais il reste toujours fixe par trade pour assurer discipline et contrôle.


Trailing Stop intelligent – 4 modes disponibles :

Choisissez parmi 4 modes de trailing stop adaptés aux différents comportements de marché – offrant de la flexibilité pour des stratégies à la fois conservatrices et agressives.


Conçu pour la performance à long terme :

Comme tous nos Expert Advisors, TrendX Gold Scalper est conçu pour une stabilité multi-années, et non une excitation à court terme. Configurez-le une fois, surveillez-le de temps en temps, et laissez-le tourner.


Note

L'EA n'utilise pas ChatGPT, ni n'emploie d'IA ou d'autres éléments fictifs que de nombreux auteurs incluent intentionnellement dans leurs descriptions. Soyez prudent ; ne tombez pas dans ce piège.

L'EA ne génère également pas de profits de manière linéaire ni ne gagne 100 % du temps. Il n'existe aucun système dans le monde capable de faire cela ; toutes les affirmations de ce type ont été manipulées.

Je suis toujours un développeur qui trade avec des comptes réels et des systèmes réels, donc connaître des pertes à certains moments est normal. Je ne tente pas de tromper mes clients. Si vous souhaitez évaluer la qualité de l'EA, veuillez attendre au moins 3 à 6 mois pour voir ses performances.


Configuration :

- Paire de devises : XAU 

- Cadre temporel : M15 

- Dépôt minimum : N'importe lequel (selon les exigences de votre courtier) 

- Type de compte : N'importe lequel ; le signal en direct utilise un compte standard, spread = 5-15 (2 chiffres)


Caractéristiques :

- Trade sur XAU. 

- N'utilise pas de grid, de couverture ou de plusieurs trades ouverts simultanément. 

- Chaque trade est protégé par un stop loss. 

- Fonction de taille de lot automatique intégrée. 

- Très facile à installer ; pas besoin de modifier les paramètres ; les paramètres par défaut conviennent à la plupart des courtiers. 

- Il est fortement recommandé d'utiliser un VPS pour faire fonctionner l'EA 24/7.


Avertissement sur les risques :

- Soyez conscient des risques encourus avant d'acheter l'EA. 

- Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l'EA peut également subir des pertes). 

- Les tests de backtest montrés (par exemple, dans les captures d'écran) sont fortement optimisés et les résultats ne peuvent pas être directement appliqués au trading en direct.



Avis 2
_ Ming
60
_ Ming 2025.05.16 10:20 
 

Excellent EA, look forward to long term result.

Répondre à l'avis