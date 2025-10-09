Morning and Evening Star Pro

Stratégie de retournement basée sur les configurations de chandeliers avec gestion intelligente du capital

Description de la stratégie

L'Expert Advisor "Morning & Evening Star Pro" détecte automatiquement des signaux forts de retournement sur le graphique en utilisant les configurations classiques de chandeliers "Étoile du Matin" (retournement haussier) et "Étoile du Soir" (retournement baissier).

Avantages:

✅ Haute précision - Filtrage via RSI et tendance (SMA 200)

✅ Gestion des risques - Calcul automatique de la taille de position basé sur le % de risque

✅ Adaptabilité au marché - Fonctionne sur tous actifs (Forex, actions, indices)

✅ Protection contre les faux signaux - Conditions d'entrée strictes

✅ Optimisé pour les tests - Paramétré pour les tests historiques

✅ Stratégie éprouvée - Paramètres par défaut optimisés pour EURUSD sur le timeframe H4, testés sur données historiques 2020-2024

Paramètres d'entrée

1. Paramètres de trading

RiskPercent (1.0) - Pourcentage de risque par trade (recommandé: 0.5-2%)

UseMoneyManagement (true) - Activer le calcul automatique de la taille

FixedLotSize (0.1) - Taille fixe du lot (si gestion désactivée)

StopLoss (100) - Stop loss en points

TakeProfit (200) - Take profit en points

MagicNumber (12345) - Identifiant unique de l'EA

2. Filtre RSI

UseRSIFilter (true) - Activer le filtre RSI

RSIPeriod (14) - Période de l'indicateur RSI

RSIOverbought (70) - Niveau de surachat pour signaux de vente

RSIOversold (30) - Niveau de survente pour signaux d'achat

3. Filtre de tendance (Moyenne Mobile)

UseTrendFilter (true) - Prendre en compte la position du prix par rapport à la SMA

MAPeriod (200) - Période de la moyenne mobile

MAMethod (MODE_SMA) - Méthode de calcul (SMA/EMA)

Fonctionnement de l'EA

1️⃣ Identifie les configurations:

"Étoile du Matin" - Après une tendance baissière

"Étoile du Soir" - Après une tendance haussière

2️⃣ Filtre les signaux:

Vérifie le RSI (surachat/survente)

Compare le prix avec la SMA 200 (filtre de tendance)

3️⃣ Calcule la taille:

Formule: Lot = (Solde × %Risque) / (Stop Loss × Valeur du point)

Ou utilise une taille fixe

4️⃣ Ouvre une position avec Stop Loss et Take Profit définis.

Recommandations d'utilisation

Timeframes: H4, D1 (signaux les plus stables)

Instruments: Tous (nécessite optimisation)

Dépôt minimum: À partir de $100 (avec 1% de risque par trade)

Remarque: Ajustez les paramètres selon votre style de trading et testez sur compte démo avant utilisation réelle.



