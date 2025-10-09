Morning and Evening Star Pro
- Experts
- Dzmitry Kurylenka
- Version: 1.3
- Activations: 5
Stratégie de retournement basée sur les configurations de chandeliers avec gestion intelligente du capital
Description de la stratégie
L'Expert Advisor "Morning & Evening Star Pro" détecte automatiquement des signaux forts de retournement sur le graphique en utilisant les configurations classiques de chandeliers "Étoile du Matin" (retournement haussier) et "Étoile du Soir" (retournement baissier).
Avantages:
✅ Haute précision - Filtrage via RSI et tendance (SMA 200)
✅ Gestion des risques - Calcul automatique de la taille de position basé sur le % de risque
✅ Adaptabilité au marché - Fonctionne sur tous actifs (Forex, actions, indices)
✅ Protection contre les faux signaux - Conditions d'entrée strictes
✅ Optimisé pour les tests - Paramétré pour les tests historiques
✅ Stratégie éprouvée - Paramètres par défaut optimisés pour EURUSD sur le timeframe H4, testés sur données historiques 2020-2024
Paramètres d'entrée
1. Paramètres de trading
-
RiskPercent (1.0) - Pourcentage de risque par trade (recommandé: 0.5-2%)
-
UseMoneyManagement (true) - Activer le calcul automatique de la taille
-
FixedLotSize (0.1) - Taille fixe du lot (si gestion désactivée)
-
StopLoss (100) - Stop loss en points
-
TakeProfit (200) - Take profit en points
-
MagicNumber (12345) - Identifiant unique de l'EA
2. Filtre RSI
-
UseRSIFilter (true) - Activer le filtre RSI
-
RSIPeriod (14) - Période de l'indicateur RSI
-
RSIOverbought (70) - Niveau de surachat pour signaux de vente
-
RSIOversold (30) - Niveau de survente pour signaux d'achat
3. Filtre de tendance (Moyenne Mobile)
-
UseTrendFilter (true) - Prendre en compte la position du prix par rapport à la SMA
-
MAPeriod (200) - Période de la moyenne mobile
-
MAMethod (MODE_SMA) - Méthode de calcul (SMA/EMA)
Fonctionnement de l'EA
1️⃣ Identifie les configurations:
-
"Étoile du Matin" - Après une tendance baissière
-
"Étoile du Soir" - Après une tendance haussière
2️⃣ Filtre les signaux:
-
Vérifie le RSI (surachat/survente)
-
Compare le prix avec la SMA 200 (filtre de tendance)
3️⃣ Calcule la taille:
-
Formule: Lot = (Solde × %Risque) / (Stop Loss × Valeur du point)
-
Ou utilise une taille fixe
4️⃣ Ouvre une position avec Stop Loss et Take Profit définis.
Recommandations d'utilisation
-
Timeframes: H4, D1 (signaux les plus stables)
-
Instruments: Tous (nécessite optimisation)
-
Dépôt minimum: À partir de $100 (avec 1% de risque par trade)
Remarque: Ajustez les paramètres selon votre style de trading et testez sur compte démo avant utilisation réelle.