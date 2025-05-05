MA Titan Ea
- Experts
- Francois Herve Paul Fenech
- Version: 3.2
- Mise à jour: 5 mai 2025
- Activations: 5
NOUVELLE VERSION DISPONIBLE !
MA TITAN EA est un robot de trading automatique pour MetaTrader 4 qui repose sur une stratégie stricte SMA et de risk management en timeframe journalier (D1).
Conçu par trois professionnels de la finance avec plus de 10 ans d’expérience dans le brokerage ce robot combine rigueur institutionnelle et facilité d’utilisation.
✅ Avantages
-
Pas de martingale ni de grid
-
Pas besoin d’optimisation compliquée
-
Compatible avec tous les brokers MT4
-
Idéal pour les indices US et paires majeures et les marchés en tendance
🚀 Avantages principaux
-
⏱️ Stratégie simple et efficace basée sur des signaux techniques éprouvés
-
⚖️ Contrôle strict du money management
-
🛡️ Limitation des pertes via fermeture automatique
-
🧠 Optimisé pour les marchés calmes et tendances journalières
-
🕒 Trading uniquement durant une plage horaire maîtrisée
-
🧾 Conçu par un expert des marchés financiers
📌 Paramètres utilisateur
📌 Paramètres utilisateur
📈 Recommandations
-
Fonctionne sur tous les symboles avec bonne volatilité journalière
-
Optimisé pour timeframe D1
-
À utiliser avec un compte ECN ou faible spread
-
Idéal pour les traders cherchant une stratégie automatisée à faible risque
📌 Paramètres utilisateur
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|FastMAPeriod
|Période de la moyenne mobile rapide
|50
|SlowMAPeriod
|Période de la moyenne mobile lente
|100
|RiskPercent
|Pourcentage de risque par trade
|1.0%
|MaxTradesPerDay
|Nombre maximum de trades par jour
|12
|MaxLotSize
|Taille maximale de lot autorisée
|0.03
|ProfitTicks
|Fermeture auto si profit > ticks
|12 000
|LossTicks
|Fermeture auto si perte > ticks
|1 500
|StartHour / EndHour
|Heures de trading (UTC)
|07:00 - 20:00
📞 Assistance
Vous avez une question ? Laissez un message en commentaire ou contactez-moi en privé directement sur MQL5.