ForexShield

ForexShield V1.10
Auteur : Down360
Contact : Telegram : https://t.me/Down360_ForexShield

Description Générale

ForexShield V1.00 est le robot de trading qui pénètre sur le marché du Forex tel un DJ en pleine fête — il combine des stratégies de grid et de martingale pour faire danser votre compte sur la paire EURUSD. Optimisé pour une utilisation sur des graphiques M30, il intègre une protection innovante du capital spécifiquement conçue pour sécuriser vos bénéfices et limiter les pertes en cas de retournement soudain du marché. Grâce à son activation différée de la protection du capital et à son système de verrouillage des profits, même lors de fortes fluctuations du marché, votre capital initial est préservé et vos gains partiellement sécurisés.De plus, il est adaptable à toutes les paires, bien qu'il soit recommandé de tester minutieusement vos réglages avant de passer en live.

Principales Caractéristiques & Fonctionnalités

Réglages Généraux

Paire et Période :
Par défaut, l’EA est configuré pour la paire EURUSD et opère sur la période M30, assurant une bonne réactivité et une gestion adaptée aux mouvements à court terme du marché.

Capital Minimum :
Un dépôt minimum de 1000 $ est recommandé (ou 10 $ pour un compte ProCent), garantissant une gestion optimale des risques dès le départ.

Gestion des Profits & Stop Loss

Objectif de Profit Journalier :
Vous pouvez activer un objectif de profit journalier (par exemple, 100 $). Lorsque ce seuil est atteint, l’EA clôt automatiquement toutes les positions ouvertes pour sécuriser vos gains de la journée.

Take Profit (TP) :
Deux modes de TP sont disponibles :
TP Commun : Un TP unique appliqué à toutes les positions.
TP Individuel : Un TP calculé en pips pour chaque trade individuellement (par exemple, 200 pips).

Second Stop Loss en Dollars :
Un second niveau de protection permet de clôturer toutes les positions si la perte flottante dépasse une valeur prédéfinie (par exemple, 50 $).

Gestion des Lots & Stratégies d’Escalade

Taille Initiale et Maximale des Lots :
La taille du lot initial et la taille maximale du lot sont entièrement configurables (par exemple, 0,01 et 0,10 respectivement).

Multiplicateur Martingale :
Le système martingale augmente la taille du lot après chaque trade perdant (par exemple, un multiplicateur de 1,4) afin de compenser les pertes.

Calcul Séquentiel des Lots :
Alternativement, un mode d’incrémentation séquentielle est disponible pour une augmentation linéaire de la taille du lot.

Stratégie de Grid & Conditions d’Entrée

Réglages du Grid :
Un écart en pips (par exemple, 100 pips) détermine la distance entre les ordres, avec un nombre maximal de trades (par exemple, 12).

Condition d’Étape :
Avant d’ouvrir un nouvel ordre, l’EA vérifie que le prix a suffisamment évolué par rapport au dernier ordre, évitant ainsi des entrées trop rapprochées.

Double Martingale (Optionnel) :
Ce mode permet l’ouverture simultanée de positions Achat et Vente en fonction de la dynamique du marché, avec une distance minimale réduite entre les ordres successifs.

Gestion des Risques et Protection du Capital

Protection Différée du Capital & Verrouillage des Profits :
Une innovation majeure pour ce type d’EA :
Activation Différée : Le robot autorise initialement un certain drawdown sur le capital (configuré via un drawdown maximal — par exemple, jusqu’à 50 % du dépôt initial) afin que le trading ne soit pas bloqué dès le lancement.
Activation de la Protection du Capital : Une fois le seuil de profit défini atteint (par exemple, +100 % du dépôt initial), la protection du capital s’active automatiquement.
Verrouillage des Profits : À partir de ce moment, un pourcentage des gains (configurable, par exemple 50 % via le verrouillage des profits) est bloqué, et l’EA empêche que l’équité ne descende en dessous du niveau protégé (capital initial plus gains verrouillés). Ainsi, même en cas de retournement du marché, vous ne risquez jamais de perdre votre capital de départ.

Blocage en Cas de Drawdown et de Pertes :
L’EA peut bloquer le trading si la perte journalière dépasse un certain pourcentage du solde du compte, limitant ainsi les pertes globales quotidiennes.

Filtre de Volatilité :
En analysant l’ATR historique depuis 2018, l’EA désactive les nouveaux trades si la volatilité dépasse un seuil prédéfini.

Protection Contre les Chutes Soudaines :
Un système surveille les mouvements brusques (par exemple, une chute de 100 pips en quelques secondes) et clôt immédiatement toutes les positions.

Gestion des Horaires de Trading

Horaires de Trading Contrôlés :
Vous pouvez définir des heures d’ouverture et de fermeture pour le trading, avec des réglages spécifiques pour les jeudis et vendredis afin d’optimiser le timing des trades.

Fermeture Totale Programmée :
En dehors des heures définies, l’EA clôt toutes les positions pour protéger votre capital pendant les périodes d’incertitude ou de faible liquidité.

Limitation des Ordres

Fréquence des Ordres :
Un contrôle limite le nombre d’ordres par minute (par exemple, un maximum de 6 ordres en 60 secondes) pour éviter une suractivité pouvant nuire aux performances.

Vérification des Ordres en Attente :
Une fonction s’assure que le nombre d’ordres en attente ne dépasse pas la limite imposée par le broker ou définie manuellement (par exemple, un maximum de 12).

Fonctions Utilitaires & de Maintenance

Normalisation des Lots :
Avant l’envoi d’un ordre, la taille du lot est ajustée pour respecter les exigences minimales et maximales du marché, évitant ainsi les erreurs courantes.

Conversion de Texte :
Une fonction convertit les chaînes de caractères en majuscules afin d’assurer la cohérence lors de la comparaison des symboles.

Clôture Automatique :
L’EA inclut plusieurs fonctions pour clôturer toutes les positions en cas de pertes excessives, de dépassement de l’objectif de profit journalier ou d’événements imprévus (comme une chute soudaine du marché).

Instructions Utilisateur & Installation

Installation :
• Copiez le fichier compilé (.ex4) dans le dossier « Experts » de votre plateforme MetaTrader 4.
• Redémarrez la plateforme ou rafraîchissez la liste des Experts.
• Glissez ForexShield V1.00 sur le graphique EURUSD (ou sur la paire de votre choix, bien que l’EA soit optimisé pour EURUSD sur M30).
• Configurez les paramètres selon votre gestion des risques et vos préférences.

Configuration des Paramètres :
Général : Assurez-vous que la période et le symbole correspondent à vos exigences (de préférence EURUSD et M30).
Profit & TP : Ajustez l’objectif de profit journalier et choisissez entre un TP commun ou individuel selon vos objectifs de gains.
Gestion des Lots : Définissez le lot initial, le lot maximal et le multiplicateur martingale ou le mode d’incrémentation séquentielle.
Grid & Horaires de Trading : Configurez l’écart en pips, le nombre maximum de trades et les heures d’ouverture/fermeture pour optimiser le timing de vos opérations.
Protection & Sécurité : Activez la protection différée du capital et le verrouillage des profits, ainsi que le filtre de volatilité et les fonctions de blocage en cas de pertes importantes ou de mouvements brusques, afin de sécuriser vos positions.

Bonnes Pratiques :
Backtesting : Avant d’utiliser l’EA en trading réel, effectuez de nombreux tests sur une période significative pour valider la stratégie et ajuster les paramètres à votre tolérance au risque.
Surveillance Régulière : Même si l’EA automatise vos trades, il est conseillé de surveiller régulièrement son activité et d’ajuster les paramètres au fur et à mesure de l’évolution des conditions du marché.
Gestion des Risques : Ne risquez jamais une trop grande partie de votre capital sur un seul trade et respectez scrupuleusement vos règles de gestion des risques, surtout pendant les périodes de forte volatilité.

Conclusion

ForexShield V1.00 est un robot de trading complet et robuste qui combine les stratégies de grid et de martingale avec une gestion avancée des risques. Son système de protection différée du capital et de verrouillage des profits sécurise une partie de vos gains dès que le seuil de profit est atteint, garantissant que votre capital initial est préservé même en cas de retournement du marché. Optimisé pour une utilisation sur des graphiques M30, il est particulièrement efficace pour profiter des mouvements rapides du marché. Veillez à ajuster finement les paramètres pour qu’ils correspondent à votre profil de trading et testez l’EA sur un compte démo avant de passer en réel.


