Trend Checker MT5
- Indicateurs
- Ahmad Kazbar
- Version: 1.2
- Mise à jour: 23 mars 2025
- Activations: 5
Trend Checker MT5 (GammaTrend) — Indicateur intelligent pour tendance & niveaux
Summary
Visualisation de tendance basée sur des règles, avec entrées sensibles à l’ATR, SL adaptatif et cibles optionnelles.
What it does
GammaTrend analyse l’action des prix avec l’ATR et des conditions de clôture définies pour mettre en évidence la direction de la tendance, des zones d’entrée potentielles et des niveaux SL/TP indicatifs. Outil de visualisation ; n’exécute pas d’ordres.
Key features
-
Identification de tendance : lecture cohérente et fondée sur des règles.
-
Zones d’entrée : volatilité + filtre de clôture pour repérer des opportunités.
-
Stop-loss dynamique : adapté via ATR ou derniers swings.
-
Cibles indicatives : en option (p. ex. basées sur RR ou multiples d’ATR).
-
Affichage épuré : superpositions claires pour la plupart des modèles.
Inputs (exemple — adapter aux noms réels)
ATR_Period, ATR_Multiplier, CloseFilter_Lookback, MinTrendBars/SlopeThreshold,
SL_Mode (ATR/Swing), TP_Mode (RR/ATRx), ShowTargets, ShowLabels, Alerts.
How to use
-
Attacher à tout symbole/unité de temps.
-
Ajuster l’ATR et les filtres de tendance selon le marché.
-
Utiliser les zones/niveaux comme appui à votre méthode existante.
Notes
-
Aucune garantie de performance ou de profit ; outil de visualisation.
-
Le comportement peut varier selon symbole/UT, surtout en forte volatilité.
-
Captures montrant tendance haussière/baissière et SL/TP recommandées.
Changelog
v1.20 — Première version.
Support
Questions via commentaires MQL5 ou messages privés.