Mr Beast Trend Reverse

MR BEAST TREND REVERSE

RECOMENDED H1 EUR USD

La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión.

Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas.

El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Forex es altamente volátil y puede ser impredecible.


Produits recommandés
Cuervo Candles Scalping II
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Características principales: Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida. 2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias. 3.Con
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can trade any market, any timeframe and any currency pair. The EA uses simple indicators like SMA, RSI and CCI, and a smart martingale system, that does not open systematical new positions, but waits for a new signal for each new order, wich is limiting drawdown compared to other martingale systems. It uses a combination of seven strategies you can select in the parameters to fit your needs. The strategy tester in MetaTrader 4 can give you the setup y
Master Pullback Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Master Pullback es un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado por MR BEAST que implementa una estrategia de trading basada en retrocesos o "pullbacks" en el mercado de divisas. Este EA identifica oportunidades de trading cuando el precio de un activo se retrae temporalmente en la dirección opuesta a la tendencia principal, lo que permite captar movimientos de corrección antes de que el mercado reanude su tendencia original. La estrategia del Master Pullback está optimizada para operar en pares de
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Euro Trend VAR
Victor Adamuz
Experts
Euro Trend es un EA que opera en el par EURUSD,en temporalidad de 15 minutos. Es un robot que busca encontrar puntos de entrada cuando se producen cambios en la tendencia, usando dos indicadores técnicos principalmente, el RSI y el Bull/Bear Power.  Para máximizar el beneficio y aprovechar los movimientos fuertes de la tendencia no se usa Profit fijo,dejando así  correr las ganancias.  No se usan sistemas de GRID,ni martingala,así como estrategias de entrada en las aperturas de mercado,ni moment
ShangriLa
Treccante LLC
Experts
Shangri-La PairTradeEA_AUDJPY_NZDJPY is a next-generation automated trading EA that focuses on rebalancing through pair trading, rather than simply predicting market price movements. Instead of chasing trends or relying on market forecasts, this EA targets the unique relationship between AUDJPY and NZDJPY. By mechanically rebalancing these highly correlated currency pairs, it aims for steady returns with robust risk management—regardless of whether the market goes up or down. Why Choose This E
Heikin Ashi Sniper EURUSD
Andre Pier
3.5 (2)
Experts
Heikin-Ashi-Sniper is a perfect addition to your portfolio. It is meant to be traded on EURUSD on H1 Timeframe. It uses Heikin-Ashi High and Low/High of Monthly timeframe to determine optimal entry signals while having a reasonably low drawdown More EA´s will be published shortly to complete the Portfolio. The EA Trades not very frequently it waits for the right chance and places the order. The rest of the time, your capital is free to be traded on other strategies Please see backtest results i
FREE
XAU Marti
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1IetLj8ZC-AehDXQLJCTYfWGn3GB4JgqU/view?usp=sharing MT5 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136467 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probab
Pro Price Action OB EA mp
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO PRICE ACTION OB EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse des prix ! Ce système Expert Advisor « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! Utilisez les Set_files (v25.17) de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. L'idée de trading est basée sur le célèbre et puissant modèle d'action des prix : OutsideBar ! Pro Price Action OB EA est un excellent investissement : il fonctionnera pendant des années, to
MQL Trendline EA
Martin Eshleman
3 (2)
Experts
Summary This EA will trade semi-automatically based on trend lines or horizontal lines that are manually plotted on the chart by the user. It can handle any number of lines per chart and each line can have its own adjustable settings. This EA manages every line separately based on specific user 'keywords' set for each line. Since each line has it's own independent settings, this is why there are very few shared inputs in this EA. Doing it this way allows for a single EA to manage many lines and
FREE
VScale Live Expert
Igor Gerasimov
4 (1)
Experts
The indicator now includes vertical volumes. !!!! The indicator now includes a forecasting module !!!!. If you want to stop annoying messages use this expert together with the purchased paid indicator "V-Scale Live Trainer". Manual trading only. A simple expert makes traders lives easier. Note: To use it, just enable one-click trading. And don't forget to disable AUTO_TRADE. With each new start of the terminal, the metatrader 4, immediately, about two times, switch between all the timeframes i
FREE
CSS Currency Strenght
Badis Brahimi
Indicateurs
CSS " currency strength slope "  is a a multi currency strength indicator that use Forex major currencies, EUR, USD, CAD, AUD, NZD, JPY, CHF, GBP. it use 28 major pairs to calculate the power of every currency using a based moving averages algorithm : you will see volatility clearly between currencies. input: MA Fast & Slow. - MA Mode : simple, exponential, smoothed, linear weighted - Applied Price : close, open, high, low, median price, typical price, weighted price.
Bermaui Channel
Muhammad Elbermawi
5 (19)
Indicateurs
This is a price channel that shows five important price levels on the chart. Those levels are: 1. The Highest High (HH) of the previous x bars. 2. The Highest Low (HL) of the previous x bars. 3. The Center Line. 4. The Lowest High (LH) of the previous x bars. 5. The Lowest Low (LL) of the previous x bars. How does Bermaui Channels Captures Overbought  area Think of the distance between HH and HL levels as an overbought area. When the price candles or bars crosses the HL to the upside this indica
Tradzor AI MT4
Akshit Bhayana
Experts
Tradzor – AI-Powered Expert Advisor Tradzor is a next-generation trading Expert Advisor built with advanced artificial intelligence and machine learning models. Designed for precision and consistency, Tradzor adapts to evolving market conditions in real time, delivering smart entries and disciplined risk management without relying on risky strategies like martingale or grid. Powered by deep-learning algorithms and proprietary data-driven analytics, Tradzor identifies high-probability trade setup
Kapitalsecure
Erick Gabriel Palma Montufar
Experts
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Ca
Multi Currency Major Pair Bot
Josias Antimano Nazal
Experts
The EA Bot strategy was developed with a foundation in market trends, support and resistance, and a hedging strategy. Additionally, it includes an auto-correction feature designed to mitigate risk during periods of high volatility and high-impact news. The EA Bot also incorporates a money management tool to ensure minimal trade entry during market vulnerability.
Spready TripleEdge
Mohammed Azizul Huq
Experts
Il s'agit d'un robot Forex multidevises qui exécute des transactions sur toutes les paires prises en charge à partir d'un seul graphique. Les back-tests ne sont pas possibles avec MT4 car il s'agit d'un EA multidevises. Après de nombreuses recherches et des tests en direct avec plusieurs courtiers et paramètres, cette version est disponible. Des recherches sont en cours pour une prochaine mise à jour avec un objectif de profit mensuel de 100 % à 500 %. La prochaine version mise à jour pourrait ê
Kill Zones MT4
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
MT5 Version Kill Zones Kill Zones allows you to insert up to 3 time zones in the chart. The visual representation of the Kill Zones in the chart together with an alert and notification system helps you to ignore fake trading setups occurring outside the Kill Zones or specific trading sessions. Using Kill Zones in your trading will help you filter higher probability trading setups. You should select time ranges where the market usually reacts with high volatility. Based on EST time zone, followin
You shall not pass MT4
Marta Gonzalez
Experts
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
Eurjpy Awesome Oscillator Master MT4
Tomas Vanek
Experts
The EJ_15_201514104_S_SM_CF_SQ4 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on EURJPY using the M15 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024. There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/eurjpy-awesome-oscillator-master/ Key details are: MagicNumber: 201514104 Main Chart: Curre
FREE
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Moving Pivot Average MT4
Daifallah Alamri
Indicateurs
Moving Pivot Average    The pivot indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator uses very flexible algorithm for pivot value calculating. It allows you to allocate in days a certain time intervals (custom bars) and calculate the average pivot value based on High, Low and Close prices of these bars. How many custom bars will be taken into account is determined by the "Days" setting. The pivot line can be considered an average trend line and us
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Experts
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
EUR 1 of 8 MT4
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the  EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Play
Heikin Ashi Sniper USDJPY
Andre Pier
Experts
Heikin-Ashi-Sniper is a perfect addition to your portfolio. This is the thirdpart of the Portfolio. It is meant to be traded on USDJPYon H1 Timeframe. It uses Bollinger Bands to determine optimal entry signals while having a reasonably low drawdown Each Expert of our portfolio uses a different technique to minimize curve fitting and diversify the strategy. More EA´s will be published shortly to complete the Portfolio. The EA Trades not very frequently it waits for the right chance and places th
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Capybara
Sergey Kasirenko
4.68 (47)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Système de trading entièrement automatisé. Un indicateur classique est utilisé comme signaux   MACD , qui combine un indicateur de tendance avec un oscillateur pour détecter les points d'entrée. Utilise la moyenne, la fonction de fermeture du premier et du dernier panier d'ordres et la fonction de calcul automatique du lot. Possède un tableau de bord avancé et trois types de notifications. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Avantages: Système de tr
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Plus de l'auteur
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Rainbow Dream Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Robot Experto "Rainbow" es una herramienta automatizada de trading diseñada para operar en el emocionante mundo de divisas en el mercado financiero. Desarrollado con algoritmos avanzados, el Rainbow busca identificar oportunidades de trading en el marco de tiempo H1, aprovechando las tendencias del mercado para ejecutar operaciones eficientes. Características Principales: Especialización en Forex: Rainbow se especializa en el mercado de divisas, permitiendo a los operadores beneficiarse de la
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis