Rosh:
Toutes les fonctionnalités nécessaires sont déjà présentes, voir l'exemple pour IndicatorParameters().

Tout cela est compréhensible. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas permis de le supprimer directement par son identifiant.

Il serait plus logique de supprimer l'indicateur par son handle au lieu de trouver son nom et de le supprimer ensuite.

Rosh:
Voir EA_OBJPROP_CHART_ID

Je veux pouvoir gérer chaque sous-fenêtre séparément.

Je m'attendais à voir quelque chose comme ça.

bool  ChartSetInteger(
   long    chart_id,        // идентификатор графика
   int     prop_id,         // идентификатор свойства
   int     sub_window,      // номер подокна
   long    value            // значение
   );

PS

Qu'en est-il de l'erreur 4014 dans le testeur lors de l'ajout d'un indicateur au graphique ?

 
Interesting:

Un indicateur peut avoir une poignée et une partie de calcul - mais il y a beaucoup d'implémentations graphiques dans différents graphiques. Le graphique sait seulement qu'il existe une entité portant ce nom, mais il ne connaît pas exactement son identifiant .

 
Interesting:

Merci pour l'exemple, mais je n'y ai pas trouvé la gestion de la sous-fenêtre (je crois savoir qu'il existe une option permettant de contrôler uniquement les propriétés de la fenêtre principale).


Ceci est disponible depuis longtemps - MetaTrader 5 Client Terminal build 430

  1. Terminal : Ajout de la suppression forcée des journaux du terminal, des Expert Advisors et des tests lorsque l'espace disque est insuffisant.
  2. Terminal : Suppression de l'héritage du commentaire du graphique principal lors de l'ajout d'un objet graphique "Chart".
  3. Terminal : Correction du dessin des indicateurs utilisant les styles DRAW_BARS et DRAW_CANDLES.
  4. Terminal : Correction de la demande d'historique des prix d'un serveur.
  5. MQL5 : Ajout d'une nouvelle fonctionnalité des objets graphiques OBJPROP_TOOLTIP - texte de l'info-bulle.
  6. MQL5 : Ajout de la possibilité de lire CHART_SHOW_PRICE_SCALE et CHART_SHOW_DATE_SCALE.
  7. MQL5 : Ajout de la possibilité de contrôler la hauteur de la fenêtre de l'indicateur personnalisé via la propriété INDICATOR_HEIGHT de la fonctionIndicatorSetInteger() ou via #property indicator_height.
  8. MQL5 : Ajout de la possibilité de contrôler la hauteur de la sous-fenêtre du graphique en utilisant la propriété CHART_HEIGHT_IN_PIXELS.
 

Qu'est-ce que cela signifie et comment se débarrasser du débogage ?

L'indicateur fonctionne, redémarré, pas d'erreur, éditeur fermé... qu'est-ce que c'est ?

 

Une question sur le concept de "commerce". L'article Ordres, positions et transactions dans MetaTrader 5 donne l'exemple suivant :"Chaque transaction est basée sur un ordre particulier, maisun ordre peut générer plusieurs transactions. Par exemple, un ordre d'achat de 10 lots peut être exécuté par plusieurs transactions successives avec exécution partielle". Si je comprends bien, si je veux ouvrir une position pour 10 lots par exemple, plusieurs transactions peuvent apparaître dans l'historique. Selon ma stratégie, 1 et 2 position dans la même direction, mon Expert Advisor (MT4) ouvre avec 1.0 lot, et ensuite le troisième et puis 2.0 lot. Dans MT5, il peut arriver que l'ouverture de la première position dans l'historique apparaisse, par exemple, 2 ou plusieurs transactions. 2 ou plusieurs transactions peuvent apparaître dans l'historique. Lorsqu'il souhaite ouvrir une 2ème position, le Conseiller Expert fera défiler l'historique et trouvera qu'il s'agit de la 3ème position. Et ça va ouvrir le mauvais lot. C'est un peu ennuyeux.

Peut-être que quelqu'un sait comment résoudre ce problème ou me donne un lien.

 
Silent:

Que signifie "déboguer" et comment s'en débarrasser ?

Avez-vous essayé de recompiler l'indicateur ?

 
alexvd:

Avez-vous essayé de recompiler l'indicateur ?

Oui, bien sûr. Par F5 il compile, jette dans le terminal, où le graphique avec cet indicateur s'ouvre. Il n'y a pas d'erreurs (dans le journal). Je ferme le tableau et retourne à l'éditeur. Je ferme l'éditeur, je lance l'indicateur depuis le navigateur dans le terminal vers le graphique - il démarre à nouveau en tant que Debugging.
 
Silent:
Oui, bien sûr. Par F5 il compile, jette au terminal, où le graphique avec cet indicateur s'ouvre. Il n'y a pas d'erreur (dans le journal). Je ferme le tableau et retourne à l'éditeur. Je ferme l'éditeur et applique l'indicateur du navigateur dans le terminal au graphique - il recommence à fonctionner en tant que débogage.
F5 n'est que le début du débogage. Pour compiler, appuyez sur F7 et après cela lancez l'indicateur sur le graphique depuis le Navigateur
Silent:
Oui, bien sûr. F5 le compile, le lance dans le terminal,

Alors compilez-le avec la touche F7 !

F5 signifie compiler pour déboguer, voir l'aide de l'éditeur Raccourcis clavier

 
Alexx:
F5 n'est que le début du débogage. Pour compiler, appuyez sur F7, et après cela, vous pourrez dessiner l'indicateur sur le graphique à partir du Navigateur.
Oh mec... Merci, c'est bon.
