Erreurs, bugs, questions - page 751
Toutes les fonctionnalités nécessaires sont déjà présentes, voir l'exemple pour IndicatorParameters().
Tout cela est compréhensible. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas permis de le supprimer directement par son identifiant.
Il serait plus logique de supprimer l'indicateur par son handle au lieu de trouver son nom et de le supprimer ensuite.
Voir EA_OBJPROP_CHART_ID
Je veux pouvoir gérer chaque sous-fenêtre séparément.
Je m'attendais à voir quelque chose comme ça.
PS
Qu'en est-il de l'erreur 4014 dans le testeur lors de l'ajout d'un indicateur au graphique ?
Un indicateur peut avoir une poignée et une partie de calcul - mais il y a beaucoup d'implémentations graphiques dans différents graphiques. Le graphique sait seulement qu'il existe une entité portant ce nom, mais il ne connaît pas exactement son identifiant .
Merci pour l'exemple, mais je n'y ai pas trouvé la gestion de la sous-fenêtre (je crois savoir qu'il existe une option permettant de contrôler uniquement les propriétés de la fenêtre principale).
Ceci est disponible depuis longtemps - MetaTrader 5 Client Terminal build 430
Qu'est-ce que cela signifie et comment se débarrasser du débogage ?
L'indicateur fonctionne, redémarré, pas d'erreur, éditeur fermé... qu'est-ce que c'est ?
Une question sur le concept de "commerce". L'article Ordres, positions et transactions dans MetaTrader 5 donne l'exemple suivant :"Chaque transaction est basée sur un ordre particulier, maisun ordre peut générer plusieurs transactions. Par exemple, un ordre d'achat de 10 lots peut être exécuté par plusieurs transactions successives avec exécution partielle". Si je comprends bien, si je veux ouvrir une position pour 10 lots par exemple, plusieurs transactions peuvent apparaître dans l'historique. Selon ma stratégie, 1 et 2 position dans la même direction, mon Expert Advisor (MT4) ouvre avec 1.0 lot, et ensuite le troisième et puis 2.0 lot. Dans MT5, il peut arriver que l'ouverture de la première position dans l'historique apparaisse, par exemple, 2 ou plusieurs transactions. 2 ou plusieurs transactions peuvent apparaître dans l'historique. Lorsqu'il souhaite ouvrir une 2ème position, le Conseiller Expert fera défiler l'historique et trouvera qu'il s'agit de la 3ème position. Et ça va ouvrir le mauvais lot. C'est un peu ennuyeux.
Peut-être que quelqu'un sait comment résoudre ce problème ou me donne un lien.
Que signifie "déboguer" et comment s'en débarrasser ?
Avez-vous essayé de recompiler l'indicateur ?
Avez-vous essayé de recompiler l'indicateur ?
Oui, bien sûr. Par F5 il compile, jette au terminal, où le graphique avec cet indicateur s'ouvre. Il n'y a pas d'erreur (dans le journal). Je ferme le tableau et retourne à l'éditeur. Je ferme l'éditeur et applique l'indicateur du navigateur dans le terminal au graphique - il recommence à fonctionner en tant que débogage.
Oui, bien sûr. F5 le compile, le lance dans le terminal,
Alors compilez-le avec la touche F7 !
F5 signifie compiler pour déboguer, voir l'aide de l'éditeur Raccourcis clavier
F5 n'est que le début du débogage. Pour compiler, appuyez sur F7, et après cela, vous pourrez dessiner l'indicateur sur le graphique à partir du Navigateur.