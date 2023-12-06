Erreurs, bugs, questions - page 755

C'est comme cette blague.

Patient : Docteur : Tout le monde m'ignore.

Docteur : Suivant !

Est-ce que vous répondez au moins que cela dépend de la partie serveur ou est-ce que ce sont les étriers des Alpes qui sont stupides avec la configuration de la partie serveur.

 
Si quelque chose d'autre démarre le processeur pendant que le travail est en cours, cette protection bizarre fonctionnera-t-elle aussi ?

Non.

La protection est automatiquement déclenchée contre les utilisateurs qui installent plusieurs fois plus d'agents qu'il n'y a de cœurs sur l'ordinateur. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement - nous tenons des statistiques et nous voyons les conséquences du déploiement déraisonnable des agents.

 
La bonne question représente 50% de la réponse.

Malheureusement, le lien ci-dessus ne fournit pas suffisamment d'informations et la question est posée de manière étrange. S'il y a une question sur une opération spécifique, il faut la décrire en détail, préciser l'environnement, le code utilisé et poser une question claire.

 
La bonne question représente 50% de la réponse.

Malheureusement, il n'y a pas assez d'informations sur le lien ci-dessus et la question est posée de manière étrange. S'il y a une question sur une opération spécifique, il faut la décrire en détail, préciser l'environnement, le code utilisé et poser une question claire.

C'est étrange. Oh, s'il vous plaît.

Voici Win7 x64 build 655 serveur AlpariFS-MT5 compte 20015217

Partie du code

CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
....
// открываем селлы
Open_trade(1,0.1);
....

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==1){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==0){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_BUY ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_SELL ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Résultat dans l'onglet Experts

2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008

Résultat dans le journal

2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order #12590051)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order #12590050)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order #12590049)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order #12590048)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order #12590047)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order #12590046)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order #12590045)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order #12590044)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order #12590043)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order #12590042)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order #12590041)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order #12590039)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order #12590038)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:18     Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully

Capture d'écran du commerce

Et maintenant la question principale : Où se trouve la position GBPUSD ou bien où se trouvent les erreurs dans son ouverture (dans les logs de l'Expert Advisor et dans le journal du système) ?

Addendum.

J'ai trouvé l'ordre GBPUSD dans l'historique 

2012.06.22 08:45        12590040        GBPUSD  sell    0.10 / 0.00     market                  2012.06.22 08:45        canceled        system cancel

Qu'est-ce que cela signifie ?

system cancel
 

 olyakish:

...serveur AlpariFS-MT5

Serveur à problèmes.

Les ordres, certains étranges, la pendaison du deuxième jour. Je ne sais pas comment modifier une commande.

Je ne peux pas non plus modifier un ordre en cours.

Si quelqu'un le sait, qu'est-ce que c'est ?

ACHETER, VENDRE ?

 
Hmm, avec 8 agents le système est resté en place pendant une heure et s'est autodétruit. Mettez 4 (juste 4 cœurs) - même résultat. Quel pourrait être le problème dans ce cas ?
 
KillerRun:
Hmm, avec 8 agents le système est resté en place pendant une heure et s'est autodétruit. Mettez 4 (juste 4 cœurs) - même résultat. Quel pourrait être le problème dans ce cas ?
L'erreur a été corrigée. Veuillez réessayer.
 
alexvd:
L'erreur a été corrigée. Essayez encore.
Cela a fonctionné avec 4 agents. J'ai 4 cœurs, combien de services puis-je exécuter au maximum sans que le programme ne se désinstalle ensuite ?
 
dupter:

Serveur à problèmes.

Des ordres, en quelque sorte incompréhensibles, sont suspendus depuis deux jours. Il est impossible de les supprimer...

Je ne peux pas non plus modifier un ordre en attente.

Si quelqu'un le sait, qu'est-ce que c'est ?

La même chose. Que signifie l'annulation d'une commande ? Que ce soit à la fermeture ou à l'ouverture ? Une sorte de requêtes d'exécution du marché ?
KillerRun:
Avec 4 agents, ça marche. Je dispose de 4 cœurs, combien de services puis-je exécuter au maximum sans que le programme ne se désinstalle ensuite ?
Logiquement, et compte tenu des changements récents, 4 et vous le pouvez.
