Erreurs, bugs, questions - page 755
C'est comme cette blague.
Patient : Docteur : Tout le monde m'ignore.
Docteur : Suivant !
Est-ce que vous répondez au moins que cela dépend de la partie serveur ou est-ce que ce sont les étriers des Alpes qui sont stupides avec la configuration de la partie serveur.
Si quelque chose d'autre démarre le processeur pendant que le travail est en cours, cette protection bizarre fonctionnera-t-elle aussi ?
Non.
La protection est automatiquement déclenchée contre les utilisateurs qui installent plusieurs fois plus d'agents qu'il n'y a de cœurs sur l'ordinateur. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement - nous tenons des statistiques et nous voyons les conséquences du déploiement déraisonnable des agents.
La bonne question représente 50% de la réponse.
Malheureusement, le lien ci-dessus ne fournit pas suffisamment d'informations et la question est posée de manière étrange. S'il y a une question sur une opération spécifique, il faut la décrire en détail, préciser l'environnement, le code utilisé et poser une question claire.
C'est étrange. Oh, s'il vous plaît.
Voici Win7 x64 build 655 serveur AlpariFS-MT5 compte 20015217
Partie du code
Résultat dans l'onglet Experts
Résultat dans le journal
Capture d'écran du commerce
Et maintenant la question principale : Où se trouve la position GBPUSD ou bien où se trouvent les erreurs dans son ouverture (dans les logs de l'Expert Advisor et dans le journal du système) ?
Addendum.
J'ai trouvé l'ordre GBPUSD dans l'historique
Qu'est-ce que cela signifie ?
olyakish:
...serveur AlpariFS-MT5
Serveur à problèmes.
Les ordres, certains étranges, la pendaison du deuxième jour. Je ne sais pas comment modifier une commande.
Je ne peux pas non plus modifier un ordre en cours.
Si quelqu'un le sait, qu'est-ce que c'est ?
Hmm, avec 8 agents le système est resté en place pendant une heure et s'est autodétruit. Mettez 4 (juste 4 cœurs) - même résultat. Quel pourrait être le problème dans ce cas ?
L'erreur a été corrigée. Essayez encore.
Serveur à problèmes.
Des ordres, en quelque sorte incompréhensibles, sont suspendus depuis deux jours. Il est impossible de les supprimer...
Je ne peux pas non plus modifier un ordre en attente.
Si quelqu'un le sait, qu'est-ce que c'est ?
Avec 4 agents, ça marche. Je dispose de 4 cœurs, combien de services puis-je exécuter au maximum sans que le programme ne se désinstalle ensuite ?