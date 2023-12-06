Erreurs, bugs, questions - page 757
Si vous exécutez ce code, le terminal affiche une erreur " Invalid EX5 file":
Merci, nous allons nous en occuper.
OBJPROP_LEVELVALUEil s'agit d'une propriété Integer ?
et vous êtes sûr que
c'est une propriété Integer ?
Dans le testeur Version:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) Aucune modification de vente stoploss, aucune erreur affichée. A l'achat, aucun problème, tout fonctionne
Quel serveur ?
Essayez ces modifications