Erreurs, bugs, questions - page 752
Aux développeurs
Je ne comprends pas la logique de ChartIndicatorDelete. Quelle est l'astuce pour travailler avec des noms courts ?
Ajouter par poignée et supprimer par nom court, est-ce logique ?
Je pense que nous devrions soit changer le paramètre du nom au handle de l'indicateur, soit ajouter un duplicata de la fonction avec handle.
IndicatorRelease n'est pas ?
Chers développeurs MT5 - regardez votre temps dans la revue du marché a couru quarante secondes en avance sur le temps réel.
L'éditeur a une réinitialisation permanente de "View" au démarrage. C'est-à-dire que la barre d'outils, la barre d'état, les outils et le navigateur sont réinitialisés.
Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème ?
PS Win7 64 premier lancement via le terminal
Pouvez-vous joindre des captures d'écran de l'éditeur avant la fermeture et après le lancement ?
Veuillez vous assurer que le mode plein écran n'est pas activé dans l'éditeur.
C'est assez simple. Ouvrez l'éditeur (il sera vide), activez la barre d'outils, les outils, le navigateur, la ligne. Fermez-le. Ouvrez-le et il sera de nouveau vide.
C'est assez simple. Ouvrez l'éditeur (il sera vide), activez la barre d'outils, les outils, le navigateur, la ligne. Fermez-le. Ouvrez-le et il sera de nouveau vide.
Hmmm... Oui, c'est enregistré maintenant.
Cependant, je ne comprends pas le terme "Plein écran" dans ce cas.
AU... L'heure terminale s'est écartée de l'heure réelle de Berlin avec 39 secondes d'avance. Pour les petites échéances, c'est très important. Les chandeliers se ferment (et s'ouvrent) 39 secondes plus tôt qu'ils ne le devraient. Il serait bon de corriger cette absurdité.