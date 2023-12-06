Erreurs, bugs, questions - page 756
Logiquement, et compte tenu des changements récents, 4 et peut.
Un ordre sur GBPUSD a été trouvé dans l'historique.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Je pense qu'Alpari est en train de mettre en place sa passerelle d'exécution en ce moment et les problèmes d'exécution que vous voyez viennent de là.
Il s'agit donc d'une question d'exécution et de traitement approprié. Nous sommes tout à fait disposés à vous aider à résoudre le problème, mais dans ce cas, il se produit déjà en dehors de notre système.
Les ordres qui restent en suspens au milieu de l'exécution proviennent très probablement du même côté, c'est-à-dire d'un problème du côté de l'exécution proprement dite.
Quelqu'un a-t-il fait l'expérience d'objets disparaissant spontanément sur une carte ?
J'ai marqué la carte avec des ventilateurs. Pendant un mois, peut-être un peu plus. La première perte que j'ai remarquée il y a environ deux semaines, j'ai pensé que je l'avais peut-être accidentellement mise en évidence moi-même et je l'ai retirée.
J'ai vérifié aujourd'hui - presque la moitié des marques ont disparu...
Il y avait - à tous les extrêmes, à gauche -
Complètement incompréhensible - disparaît par paires, pas de haut ou de bas sans paire ; pas sûr, mais il semble disparaître dans l'ordre inverse du placement (placé de gauche à droite - disparaît de droite à gauche, mais pas en rang).
S'il vous plaît, dites-moi où écrire des suggestions pour les développeurs MT5. Dois-je créer un nouveau fil de discussion ? Je n'arrive pas à le trouver...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
J'ai regardé comment les boutons du graphique, OBJ_BUTTON, fonctionnent. Lorsque le moindre déplacement de la souris, avant d'appuyer sur le lkm (le curseur reste bien sûr aussi sur le bouton), fait que le clic n'est pas comptabilisé. Lorsque l'on travaille avec des souris de mauvaise qualité ou dans des conditions défavorables, ce n'est pas une bonne caractéristique.
C'est correct, car dans ce cas, vous obtenez un événement de défilement de graphique.
Si vous exécutez ce code, le terminal affiche une erreur " Invalid EX5 file":
Et si vous exécutez celui-ci :
Alors tout va bien.
Conclusion : problème lors de la copie de cellules de mémoire non initialisées.