Erreurs, bugs, questions - page 745
Ce code se compile sans le moindre avertissement. Bien que ça ne devrait probablement pas compiler.
Cette opération est autorisée dans MQL5 comme une alternative à uinon.
Le problème a été résolu - nous allons ajouter un avertissement. Et une conversion explicite à la structure pour éliminer l'avertissement.
Quelques petites inexactitudes (à propos du chiffre 8 dans l'indice)
Pouvez-vous me dire pourquoi, dans le MetaEditor MT5, les conseils ne sont pas affichés si la casse n'est pas correcte ? Dans MT4, la casse n'a pas d'importance, mais ici, c'est terriblement gênant, il semble que j'aie un mauvais réglage du MetaEditor.
Comment ne pas aimer ? Les 8 fonctions surchargées. En cliquant vers le haut et vers le bas, vous pouvez sélectionner la surcharge que vous souhaitez.
C'est juste que dans l'édition il est dit qu'il n'y a qu'une seule option pour cette fonction (pour le type double), aucune mention des autres.
Pouvez-vous nous dire pourquoi, dans le MetaEditor, les conseils de MT5 ne s'affichent pas si la casse n'est pas correcte ? Dans MT4, la casse n'a pas d'importance, mais ici, c'est terriblement gênant, il semble que certains paramètres soient incorrects dans le MetaEditor.
c'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de réglage, mais c'est la façon dont les indices fonctionnent dans le méta-éditeur5 ?
Hmm, eh bien, pourquoi avez-vous besoin de tels conseils si le cas n'est pas deviné, vous avez encore besoin d'entrer dans l'aide, je ne veux pas être grossier, mais alors clairement "pas un crédit" pour les développeurs - dans MT4 conseils m'ont beaucoup aidé lors de l'apprentissage de la langue
Out of range ne provient pas du compilateur. Il s'agit d'une erreur d'exécution.
Le système d'exécution a stupidement calculé le décalage et rien ne se passera si des index incorrects ont été impliqués dans le calcul, mais vous n'avez pas dépassé les limites du tableau. Mais si nous vérifions les index de manière intelligente, chacun séparément, nous obtiendrons des freins concrets à l'exécution.
Merci pour votre message.
Il ne s'agit donc pas d'un bogue, mais d'une fonctionnalité (c'est ainsi qu'elle a été conçue).
La magnétisation ne fonctionne-t-elle que jusqu'au prix Open ?
Pas plus précisément, il semble y avoir un glissement d'échelle ou quelque chose comme ça.
La tendance est coincée quelque part entre les barres.