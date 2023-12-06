Erreurs, bugs, questions - page 745

Nouveau commentaire
 
notused:
Ce code se compile sans le moindre avertissement. Bien que ça ne devrait probablement pas compiler.
Merci pour cet article.

Cette opération est autorisée dans MQL5 comme une alternative à uinon.

Le problème a été résolu - nous allons ajouter un avertissement. Et une conversion explicite à la structure pour éliminer l'avertissement.
 

Quelques petites inexactitudes (à propos du chiffre 8 dans l'indice)

 
olyakish:

Quelques petites inexactitudes (à propos du chiffre 8 dans l'indice)

Comment ne pas aimer ? Huit fonctions surchargées. Appuyez sur le haut et le bas pour sélectionner la surcharge souhaitée.
 
TheXpert: Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Il existe 8 fonctions surchargées. En appuyant sur les touches haut et bas, vous pouvez sélectionner la surcharge que vous souhaitez.

Pouvez-vous me dire pourquoi, dans le MetaEditor MT5, les conseils ne sont pas affichés si la casse n'est pas correcte ? Dans MT4, la casse n'a pas d'importance, mais ici, c'est terriblement gênant, il semble que j'aie un mauvais réglage du MetaEditor.

 
TheXpert:
Comment ne pas aimer ? Les 8 fonctions surchargées. En cliquant vers le haut et vers le bas, vous pouvez sélectionner la surcharge que vous souhaitez.

C'est juste que dans l'édition il est dit qu'il n'y a qu'une seule option pour cette fonction (pour le type double), aucune mention des autres.

Инициализирует числовой массив указанным значением.

void  ArrayInitialize(
   double  array[],     // инициализируемый массив
   double  value        // значение, которое будет установлено
   );
 

Параметры

array[]

[out]  Числовой массив, который нужно инициализировать.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5
 
IgorM:

Pouvez-vous nous dire pourquoi, dans le MetaEditor, les conseils de MT5 ne s'affichent pas si la casse n'est pas correcte ? Dans MT4, la casse n'a pas d'importance, mais ici, c'est terriblement gênant, il semble que certains paramètres soient incorrects dans le MetaEditor.

Ce n'est pas moi. Je n'aime pas ça moi-même. C'est assez gênant.
 
TheXpert: Ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas ça moi-même. C'est très gênant.

c'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de réglage, mais c'est la façon dont les indices fonctionnent dans le méta-éditeur5 ?

Hmm, eh bien, pourquoi avez-vous besoin de tels conseils si le cas n'est pas deviné, vous avez encore besoin d'entrer dans l'aide, je ne veux pas être grossier, mais alors clairement "pas un crédit" pour les développeurs - dans MT4 conseils m'ont beaucoup aidé lors de l'apprentissage de la langue

 
stringo:

Out of range ne provient pas du compilateur. Il s'agit d'une erreur d'exécution.

Le système d'exécution a stupidement calculé le décalage et rien ne se passera si des index incorrects ont été impliqués dans le calcul, mais vous n'avez pas dépassé les limites du tableau. Mais si nous vérifions les index de manière intelligente, chacun séparément, nous obtiendrons des freins concrets à l'exécution.

Il ne s'agit donc pas d'un bogue, mais d'une fonctionnalité (elle a été conçue de cette façon).
mql5:
Merci pour votre message.

Cette opération est autorisée dans MQL5 comme une alternative à uinon.

Le problème a été résolu - nous allons ajouter un avertissement. Et une conversion explicite à la structure pour éliminer l'avertissement.
Merci. J'avais souffert une fois à cause d'un assistant (auto-substitution). Heureusement, il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver l'erreur.
 
notused:
Il ne s'agit donc pas d'un bogue, mais d'une fonctionnalité (c'est ainsi qu'elle a été conçue).
En fait, c'est un bug. Nous allons voir ce que nous pouvons faire.
 

La magnétisation ne fonctionne-t-elle que jusqu'au prix Open ?

Pas plus précisément, il semble y avoir un glissement d'échelle ou quelque chose comme ça.

La tendance est coincée quelque part entre les barres.

1...738739740741742743744745746747748749750751752...3184
Nouveau commentaire