La tendance est coincée quelque part entre les barres.
La magnétisation ne fonctionne-t-elle que jusqu'au prix Open ?
Pas plus précisément, il semble y avoir un glissement d'échelle ou quelque chose comme ça.
Il semble que vous ayez coché la case "chronologie précise" dans l'onglet "graphes" des paramètres.
Il n'y en a pas du tout.
Il n'y en a pas du tout.
Regarde dans les Objets, c'est là.
En fait, un bug. Voyez ce que vous pouvez faire.
Il vaut mieux ne pas avoir de freins, à mon avis.
// si vous ne voulez catégoriquement pas entrer dans les options du compilateur. Avec des options, on pourrait choisir entre [contrôle strict/non strict de l'indexation]. Strict serait défini pendant le débogage, puis défini sur unstrict pour obtenir la vitesse.
Est-il possible de définir les poignées de l'indicateur dans l'initialisation de l' EA avec une boucle, par ex :
Oui, bien sûr - c'est ainsi que j'ai créé un conseiller expert multi-devises basé sur la divergence.
Nous ne pouvons pas nous en passer. Prescrire une poignée distincte pour chaque paire et TF prendrait plus de 200 euros.
et de cette manière non sophistiquée, vous pouvez vous débrouiller avec 10-20
Par la même méthode, la copie et le calcul des tampons seront bien gérés :-)
Documentation : Les descriptions deChartTimePriceToXY etChartXYToTimePrice sont confondues. Vous devez échanger...