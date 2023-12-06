Erreurs, bugs, questions - page 749

Qu'est-ce que cela signifie ?

Pas d'erreurs dans le terminal, l'indicateur compile, fonctionne, pas d'erreurs dans l'éditeur, dans le log.

2012.06.08 11:15:11     Cpp compiler    MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler

mais l'indicateur n'a pas besoin de VS, c'est juste un couple de tableaux. Mais il s'entête à ne démarrer que comme ceci - Débogage.

Puisque MQ n'a toujours pas répondu à la question concernant les dates de la carte, je vais poser la question suivante...

Je ne trouve pas cela dans la description. testeur d'indicateur ?

 
Karlson:

Ceci a été fait pour tester les indicateurs du marché.

P.S. Il ne s'agit pas seulement du marché. Par exemple, vous pouvez voir comment l'indicateur se comporte dans le testeur pendant son développement. L'attente de la mise à jour peut être longue en mode temps réel.

 

Merci. Je vois.

Je le demande primitivement à partir d'un EA vide pour tester l'indicateur.

 
Karlson:

Il est dit dans l'aide du terminal - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing
 
Merci. Je n'avais pas remarqué.
 
Karlson:

Et maintenant, vous n'avez même pas besoin d'un conseiller expert pour cela. Je dois le corriger et perdre mon temps précieux. C'était rapide. Un ! Et c'est tout. ))
 
Mais seulement le mode visuel. Donc vous ne pouvez pas mesurer la vitesse.
 
Karlson:
J'ai vu que vous avez déjà vérifié le profileur. C'est avec elle que l'on mesure la vitesse, si je comprends bien. :)
 

Aidez-moi à comprendre !

Au cours de mes calculs, j'obtiens des chiffres dont la signification n'est pas claire pour moi.

J'attribue un tel nombre à la variable a et je l'imprime :

void OnStart()
  {
  double a;
  bool v;
  a=-7.56414503782948460000 e-321;
  v=MathIsValidNumber(a);
  PrintFormat("a= %.16e,   Valid= %i",a,v);
  }

Résultat :

a= -7.5641450378294846e-321,   Valid= 1

Mais selon la documentation, le type double ne peut pas avoir de pouvoirs inférieurs à -308. Qui sait de quel genre de chiffres il s'agit?

