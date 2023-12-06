Erreurs, bugs, questions - page 749
Qu'est-ce que cela signifie ?
Pas d'erreurs dans le terminal, l'indicateur compile, fonctionne, pas d'erreurs dans l'éditeur, dans le log.
mais l'indicateur n'a pas besoin de VS, c'est juste un couple de tableaux. Mais il s'entête à ne démarrer que comme ceci - Débogage.
Comment le réparer ?
Puisque MQ n'a toujours pas répondu à la question concernant les dates de la carte, je vais poser la question suivante...
Je ne trouve pas cela dans la description. testeur d'indicateur ?
Ceci a été fait pour tester les indicateurs du marché.
P.S. Il ne s'agit pas seulement du marché. Par exemple, vous pouvez voir comment l'indicateur se comporte dans le testeur pendant son développement. L'attente de la mise à jour peut être longue en mode temps réel.
Merci. Je vois.
Je le demande primitivement à partir d'un EA vide pour tester l'indicateur.
Je ne le trouve pas dans la description. testeur d'indicateur ?
Mais seulement le mode visuel. Donc vous ne pouvez pas mesurer la vitesse.
Aidez-moi à comprendre !
Au cours de mes calculs, j'obtiens des chiffres dont la signification n'est pas claire pour moi.
J'attribue un tel nombre à la variable a et je l'imprime :
Résultat :
a= -7.5641450378294846e-321, Valid= 1
Mais selon la documentation, le type double ne peut pas avoir de pouvoirs inférieurs à -308. Qui sait de quel genre de chiffres il s'agit?