Erreurs, bugs, questions - page 753

Nouveau commentaire
 
alexvd:

Pouvez-vous joindre des captures d'écran de l'éditeur avant la fermeture et après le lancement ?

Veuillez vous assurer que le mode plein écran n' est pas activé dans l'éditeur.

Merci, il a été activé.

 
Arkadiy:

AU... L'heure terminale s'est écartée de l'heure réelle de Berlin avec 39 secondes d'avance. Pour les petites échéances, c'est très important. Les chandeliers se ferment (et s'ouvrent) 39 secondes plus tôt qu'ils ne le devraient. Ce serait bien de réparer cette absurdité.

Veuillez le décrire en détail.

Quelle est l'heure du serveur ? À quel serveur vous connectez-vous ? À quoi le comparez-vous ? Comment le synchronisez-vous dans le temps ?

 

Encore une fois, le serveur m'ignore en ce qui concerne l'exécution des ordres.

Voici le journal

2012.06.20 14:49:14     Trades  '20015217': deal #3415019 sell 0.10 USDCAD at 1.01741 done (based on order #12467462)
2012.06.20 14:49:14     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:14     Trades  '20015217': deal #3415018 buy 0.10 EURGBP at 0.80688 done (based on order #12467460)
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': deal #3415017 buy 0.10 GBPCHF at 1.48840 done (based on order #12467459)
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': deal #3415016 buy 0.10 AUDJPY at 80.537 done (based on order #12467455)
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': deal #3415015 buy 0.10 EURJPY at 100.250 done (based on order #12467453)
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': deal #3415014 buy 0.20 GBPJPY at 124.253 done (based on order #12467452)
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': deal #3415013 buy 0.10 CADJPY at 77.619 done (based on order #12467450)
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415012 buy 0.10 AUDUSD at 1.01979 done (based on order #12467448)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415011 buy 0.10 USDJPY at 78.974 done (based on order #12467447)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415010 buy 0.10 EURUSD at 1.26947 done (based on order #12467445)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415009 buy 0.10 EURCHF at 1.20092 done (based on order #12467443)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': deal #3415008 sell 0.10 USDCHF at 0.94591 done (based on order #12467441)
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': deal #3415007 buy 0.10 GBPUSD at 1.57336 done (based on order #12467439)
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:09     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000

Dans ce cas, 14 paires de devises devraient fermer

mais pour une raison quelconque, "CADJPY" ne s'est pas fermé.

Et donc, périodiquement, certaines paires sont juste ignorées de l'accord.

C'est comme plonger 14 fois et ressortir 13 fois.

 
alexvd:

Décrivez plus en détail.

L'heure du serveur ? À quel serveur vous connectez-vous ? À quoi le comparez-vous ? Comment synchronisez-vous votre temps ?

Le temps - c'est ce qui est affiché dans le "Market Watch" et utilisé pour construire les barres/courbes. Je ne sais pas s'il est possible de synchroniser l'heure avec le temps réel dans MT5. Bien sûr, je me connecte automatiquement au serveur Metaquotes-Demo lorsque MT5 démarre. Je le compare avec time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlin ....), qui est sur mon ordinateur, il suffit de regarder l'horloge.
 
Arkadiy:
Le temps est celui qui est affiché dans le "Market Watch" et les barres / chandeliers sont construits sur celui-ci. Je ne connais aucune possibilité de synchroniser l'heure avec le temps réel dans MT5, à mon avis, cela n'existe tout simplement pas. Bien sûr, je me connecte automatiquement au serveur Metaquotes-Demo lorsque MT5 démarre. Je le compare avec time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlin ....) qui est sur mon ordinateur, il suffit de regarder l'horloge.

Nous allons faire des recherches sur la question. En général : l'heure du serveur est la loi pour le terminal client.

 
alexvd:

Nous allons faire des recherches sur la question. Et en général : le temps du serveur pour le terminal client fait loi.

Merci, tant pour les réponses que pour la correction de l'erreur. L'heure est maintenant la même que celle du véritable GMT+1.
 

Trois ordres de vente ont été ouverts dans la journée, avec une portée de 1,20 l. Un chalut de 250 personnes a été attribué. Au moment du mouvement du prix vers le bas (profit), le chalut s'est déclenché et a retiré le stop loss de l'ordre pour fermer l'ordre à profit d'environ 270 $. Mais sous mes yeux, le prix a tranquillement franchi la ligne de stop et est allé vers les mews, où il est maintenant profitable. Quel genre de bug est-ce là ?

 

Voici un autre bug. Les ordres de vente ont disparu du graphique, sont restés dans l'ordre d'achat (que je n'ai pas ouvert, car je comprends qu'il a été configuré par MT pour fermer l'ordre opposé) mais il n'est pas actif, il est visible mais pas supprimé.

Je ne comprends pas comment les gens font du commerce sur MT5 pour de vrai :-(

Je ne comprends pas, peut-être est-ce dû à MT5 et non à MP5, éclairez-moi.

 

LUKA-FX:

Peut-être que c'est le DT et non le MT5 qui est à l'origine de tous ces problèmes, éclairez-moi.

C'est dans le DC. MT5 n'a rien à voir avec ça. C'est quoi le DC ?
 
Sur Alpari, il est impossible de clôturer les positions d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Ont-ils des problèmes ou s'agit-il de MT5 ?
1...746747748749750751752753754755756757758759760...3184
Nouveau commentaire