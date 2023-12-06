Erreurs, bugs, questions - page 753
Pouvez-vous joindre des captures d'écran de l'éditeur avant la fermeture et après le lancement ?
Veuillez vous assurer que le mode plein écran n' est pas activé dans l'éditeur.
Merci, il a été activé.
AU... L'heure terminale s'est écartée de l'heure réelle de Berlin avec 39 secondes d'avance. Pour les petites échéances, c'est très important. Les chandeliers se ferment (et s'ouvrent) 39 secondes plus tôt qu'ils ne le devraient. Ce serait bien de réparer cette absurdité.
Veuillez le décrire en détail.
Quelle est l'heure du serveur ? À quel serveur vous connectez-vous ? À quoi le comparez-vous ? Comment le synchronisez-vous dans le temps ?
Encore une fois, le serveur m'ignore en ce qui concerne l'exécution des ordres.
Voici le journal
Dans ce cas, 14 paires de devises devraient fermer
mais pour une raison quelconque, "CADJPY" ne s'est pas fermé.
Et donc, périodiquement, certaines paires sont juste ignorées de l'accord.
C'est comme plonger 14 fois et ressortir 13 fois.
Décrivez plus en détail.
L'heure du serveur ? À quel serveur vous connectez-vous ? À quoi le comparez-vous ? Comment synchronisez-vous votre temps ?
Le temps est celui qui est affiché dans le "Market Watch" et les barres / chandeliers sont construits sur celui-ci. Je ne connais aucune possibilité de synchroniser l'heure avec le temps réel dans MT5, à mon avis, cela n'existe tout simplement pas. Bien sûr, je me connecte automatiquement au serveur Metaquotes-Demo lorsque MT5 démarre. Je le compare avec time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlin ....) qui est sur mon ordinateur, il suffit de regarder l'horloge.
Nous allons faire des recherches sur la question. En général : l'heure du serveur est la loi pour le terminal client.
Trois ordres de vente ont été ouverts dans la journée, avec une portée de 1,20 l. Un chalut de 250 personnes a été attribué. Au moment du mouvement du prix vers le bas (profit), le chalut s'est déclenché et a retiré le stop loss de l'ordre pour fermer l'ordre à profit d'environ 270 $. Mais sous mes yeux, le prix a tranquillement franchi la ligne de stop et est allé vers les mews, où il est maintenant profitable. Quel genre de bug est-ce là ?
Voici un autre bug. Les ordres de vente ont disparu du graphique, sont restés dans l'ordre d'achat (que je n'ai pas ouvert, car je comprends qu'il a été configuré par MT pour fermer l'ordre opposé) mais il n'est pas actif, il est visible mais pas supprimé.
Je ne comprends pas comment les gens font du commerce sur MT5 pour de vrai :-(
Je ne comprends pas, peut-être est-ce dû à MT5 et non à MP5, éclairez-moi.
LUKA-FX:
Peut-être que c'est le DT et non le MT5 qui est à l'origine de tous ces problèmes, éclairez-moi.